Pólvora en Bogotá durante diciembre provocó miedo en cerca de 1.000 animales según reportes

Foto: IDPYBA.

Cerca de 1.000 reportes ciudadanos señalaron las afectaciones de animales domésticos y silvestres durante la temporada decembrina en Bogotá y pusieron el tema en la agenda pública de la ciudad. En el marco de la campaña ‘La pólvora explota mis sentidos’ los ciudadanos participaron en el diligenciamiento del formulario que buscaba medir la percepción ciudadana sobre la afectación de animales, reportando casos desde las 20 localidades de Bogotá.

El 99% de los reportes respondieron sí a la pregunta: ¿Has sido testigo de afectaciones a fauna silvestre o doméstica durante el mes de diciembre de 2025?

El miedo o estrés por explosiones (sobresaltos, temblores, esconderse) fue el tipo de afectación más reportada seguida de “intentos de huida o desorientación” y “contaminación en el entorno del animal (residuos de pólvora, humo, basura)”. Suba fue reportada como la localidad con más casos de afectación de animales con el 16% de las respuestas, seguida de Engativá (13%) y de Kennedy 12%. El 61% de los casos se produjeron entre las 6:00 p. m. a las 11:59 p.m., mientras que el 31% ocurrieron en el lapso entre las 12:00 a. m. a 5:59 a. m. de la madrugada.

Y finalmente se estableció que los perros fueron los más afectados con el 73% de los reportes, seguidos por las aves silvestres con el 12% y los gatos con el 11%.

Durante la noche y la madrugada de año nuevo se registró un descenso de más del 50% en el reporte de casos.

Los ciudadanos también dejaron sus comentarios y observaciones de los cuales registramos los siguientes:

“Una pareja de aves silvestres (posiblemente águilas) volaban desorientadas en cercanías al parque Timiza, los observé por algunos minutos, aterrizaron en un árbol alto dentro del Colegio Santa Luisa. Estuvieron allí por unos minutos hasta que sonaron estallidos de pólvora y los perdí de vista”.

“Humedal Meandro del Say aves en peligro por contaminación y pólvora intensa en El Recodo Fontibón”.

“Quema de pólvora alrededor de la calle 96 con Carrera 69b. Muchas aves de la zona salieron volando asustadas y desorientadas. Los perros sufren mucha ansiedad y se ven corriendo o escondiéndose”.

“El ruido de la pólvora altera, sobre todo, a una de mis gatas. No quiere comer del estrés que le produce y vive escondida. Diciembre es un mes terrible para mis seis animales, pero sobre todo para esa gatita”.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) agradece a todos aquellos ciudadanos que participaron de este formulario invitando a la ciudadanía en general a seguir reportando todos tipo de afectaciones por uso de pólvora y/o pirotecnia en la ciudad.

Igualmente manifestamos nuestra gratitud con los dignatarios comunales de la ciudad que participaron activamente en la difusión del mensaje en cada una de sus 1.700 Juntas de Acción Comunal en los barrios capitalinos y a las copropiedades que se sumaron a esta iniciativa.

Durante el 2026, seguirá el trabajo ya que el logro más importante es continuar posicionando la necesidad de evitar el uso de la pólvora, no solamente durante las celebraciones de fin de año, sino en todo tipo de eventos y hechas especiales para la ciudadanía. Recordemos que no hay pólvora buena para los animales.