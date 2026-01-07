Fue judicializado propietario de vehículo involucrado en accidente donde murieron dos motociclistas en Bogotá

–La Fiscalía General de la Nación judicializó a Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en la Avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, en el que murieron dos motociclistas.

El procesado habría entregado el vehículo de su propiedad, un Volkswagen blanco, a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez para que lo condujera y en el trayecto perdió el control del automotor cruzó sobre el separador, invadiendo el carril contrario de la vía, y chocó violentamente contra un bus zonal del SITP y tres motociclistas, dos de los cuales fallecieron en el lugar: Viviana Marcela Suárez Isaza, ingeniera biomédica, de 32 años, y Carlos Mario Cavadía Sierra, mensajero, de 30 años.

De acuerdo con la investigación, minutos antes del accidente, el hoy imputado y el conductor del carro se encontraban departiendo en un establecimiento dedicado al expendio de bebidas embriagantes, en el sector del Muelle, Engativá, donde permanecieron por dos horas aproximadamente.

El material probatorio establece que Delgado Comba permaneció en el asiento trasero del automotor y presuntamente omitió su deber de evitar que la persona en estado de alicoramiento manejara el vehículo, contribuyendo de manera determinante al accidente.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia. El sujeto no aceptó el cargo imputado y continuará vinculado al proceso.