Caen integrantes de red que captaba con engaños a mujeres colombianas para explotarlas sexualmente en Noruega

–Dos presuntos integrantes de una red delincuencial de trata de personas fueron judicializados por la Fiscalía en Cali. Con falsas promesas laborales y ofrecimientos de salarios millonarios en Oslo (Noruega), captaban a jóvenes en condición de vulnerabilidad en la capital del Valle del Cauca y las convencía de viajar a Europa, donde bajo amenazas y tratos degradantes las explotaban sexualmente.

Se trata de Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, quienes fueron identificados y capturados en un trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y de la Dijin de la Policía Nacional.

Actividades investigativas dejaron al descubierto a una estructura criminal transnacional dedicada a la explotación sexual de jóvenes en condición de vulnerabilidad en Cali (Valle del Cauca) que eran captadas con falsas promesas laborales y ofrecimientos de salarios millonarios… pic.twitter.com/wlzb1FFmne — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 6, 2026

En la misma diligencia, la fiscalía obtuvo orden de captura internacional contra un sujeto colombo-noruego, que sería el cabecilla de la organización ilegal.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a los detenidos ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no fueron aceptados.

En el curso de la investigación se conoció que, entre julio y noviembre de 2023, Hernández Díaz contactó a tres mujeres, a quienes les habría solicitado estudios fotográficos en ropa interior, gestionado pasaportes y tramites consulares, coordinado la expedición de cartas de invitación para que pudieran viajar a Noruega y asegurado el traslado de Cali al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para concretar su salida del país con destino a Europa.

A su vez, Cadena Roa estaría implicado en toda la logística e intimidación con armas de fuego a las víctimas para que no denunciaran ni alertaran sobre la existencia de la organización delictiva.

Los testimonios y elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que las mujeres que aceptaron ir a Noruega, lejos de trabajar en condiciones dignas, fueron sometidas a tratos crueles e inducidas a realizar actividades de tipo sexual para cubrir gastos de manutención y hospedaje.

Contra el posible cabecilla de este entramado ilegal, un ciudadano colombo-noruego, actualmente pesa una orden de captura internacional. Entre tanto, los dos judicializados en Colombia deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.