    Caen integrantes de red que captaba con engaños a mujeres colombianas para explotarlas sexualmente en Noruega

    Ariel Cabrera

    –Dos presuntos integrantes de una red delincuencial de trata de personas fueron judicializados por la Fiscalía en Cali. Con falsas promesas laborales y ofrecimientos de salarios millonarios en Oslo (Noruega), captaban a jóvenes en condición de vulnerabilidad en la capital del Valle del Cauca y las convencía de viajar a Europa, donde bajo amenazas y tratos degradantes las explotaban sexualmente.

    Se trata de Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, quienes fueron identificados y capturados en un trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y de la Dijin de la Policía Nacional.

    En la misma diligencia, la fiscalía obtuvo orden de captura internacional contra un sujeto colombo-noruego, que sería el cabecilla de la organización ilegal.

    Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a los detenidos ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no fueron aceptados.

    En el curso de la investigación se conoció que, entre julio y noviembre de 2023, Hernández Díaz contactó a tres mujeres, a quienes les habría solicitado estudios fotográficos en ropa interior, gestionado pasaportes y tramites consulares, coordinado la expedición de cartas de invitación para que pudieran viajar a Noruega y asegurado el traslado de Cali al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para concretar su salida del país con destino a Europa.

    A su vez, Cadena Roa estaría implicado en toda la logística e intimidación con armas de fuego a las víctimas para que no denunciaran ni alertaran sobre la existencia de la organización delictiva.

    Los testimonios y elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que las mujeres que aceptaron ir a Noruega, lejos de trabajar en condiciones dignas, fueron sometidas a tratos crueles e inducidas a realizar actividades de tipo sexual para cubrir gastos de manutención y hospedaje.

    Contra el posible cabecilla de este entramado ilegal, un ciudadano colombo-noruego, actualmente pesa una orden de captura internacional. Entre tanto, los dos judicializados en Colombia deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

