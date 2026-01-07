Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina  y más hoy 7 de enero de 2025

Foto: Secretaría de Salud

Acércate este miércoles 7 de enero del 2026, con tu documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para iniciar, continuar o completar tu esquema de vacunación.

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Puntos habilitados para este miércoles 7 de enero de 2026:

Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos: