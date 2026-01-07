Gracias al olfato de ‘Kira’, la Policía incautó 100 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá
Foto: Secretaría de Seguridad En las últimas horas, en actividades de control que adelantan los uniformados de la estación de policía Aeropuerto, lograron incautar cerca de 100 kilos de marihuana.
Gracias a la pericia de la canina ‘Kira’, la cual al verificar una encomienda, emitió una señal de alerta a los uniformados, que efectuaron la inspección física a dos cajas y lograron evidenciar varios paquetes vinipelados que en su interior contenían una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.
Durante el procedimiento fueron incautados 166 paquetes de esta sustancia estupefaciente, la cual tenía como origen la ciudad de Armenia y destino Santa Marta.
La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) invitan a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la vida e integridad de los capitalinos a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano.