    • Bogotá Judicial

    Gracias al olfato de ‘Kira’, la Policía incautó 100 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de la canina olfateando las cajas que contenían la marihuanaFoto: Secretaría de Seguridad  En las últimas horas, en actividades de control que adelantan los uniformados de la estación de policía Aeropuerto, lograron incautar cerca de 100 kilos de marihuana.

    Gracias a la pericia de la canina ‘Kira’, la cual al verificar una encomienda, emitió una señal de alerta a los uniformados, que efectuaron la inspección física a dos cajas y lograron evidenciar varios paquetes vinipelados que en su interior contenían una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

    Durante el procedimiento fueron incautados 166 paquetes de esta sustancia estupefaciente, la cual tenía como origen la ciudad de Armenia y destino Santa Marta.

    La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) invitan a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la vida e integridad de los capitalinos a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte