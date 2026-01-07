Petro dialogó más de una hora por teléfono con Trump; el mandatario estadounidense anunció un encuentro de los dos en la Casa Blanca

–Antes de salir a la Plaza de Bolívar para intervenir en la movilización «por la soberanía y la democracia», el presidente Gustavo Petro dialogó este miércoles por más de una hora vía telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, a quien le expuso los resultados de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y su posición frente a la situación de Venezuela.

Así lo hizo saber el presidente Trump en su cuenta personal, anunciando, además, un encuentro personal en la Casa Blanca en fecha que está por definirse.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano», precisó el mandatario estadoundense.

Añadió que “se están realizando arreglos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington».

Por su parte, el presidente Gustavo Petro en su discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, ante la movilización ‘Por la soberanía y la democracia’, confirmó que habló por primera vez por teléfono con el mandatario estadounidense, Donald Trump y restableció la comunicación entre los dos gobiernos. «Si no se dialoga hay guerra», advirtió Petro.

El Presidente @petrogustavo confirmó que habló por primera vez por teléfono con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario colombiano solicitó restablecer las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes, para dialogar. Además, hablaron sobre…

Otro de los temas abordados en la conversación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump fue la situación de Venezuela y la necesidad de una alianza de energías limpias. Al respecto Petro explicó que propuso una cooperación basada en la transición hacia energías limpias, y no en petróleo, carbón o gas, al señalar que “el 75 % de la crisis climática es causada por estos combustibles”.

Otro de los temas abordados en la conversación entre los Presidentes @PetroGustavo y Donald Trump fue la situación de Venezuela y la necesidad de una alianza de energías limpias. El Presidente Petro explicó que propuso una cooperación basada en la transición hacia energías…

El mandatario colombiano destacó que una de las principales lecciones tras la comunicación con el presidente Donald Trump es que el diálogo directo siempre es fundamental.

Advirtió que el objetivo del diálogo con los violentos es reducir las muertes, frenar el reclutamiento de menores y disminuir los cultivos de coca.