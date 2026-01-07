Más de 12.000 hogares de Bogotá ya cuentan con internet gratuito

Foto: Secretaría de Integración Social

La Administración distrital alcanzó el beneficiario número 12.428 del programa ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’, una iniciativa que ha permitido llevar internet fijo gratuito a hogares clasificados en los niveles del Sisbén A1 a C9 y pertenecientes a los estratos 1 y 2 de las localidades de Bosa, Kennedy y Suba.

Este programa, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en alianza con la ETB – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, busca transformar la vida de miles de ciudadanos mediante el acceso a conectividad de 25 megas con fibra óptica, promoviendo la inclusión digital, educativa y productiva.

Además del servicio de internet, los hogares beneficiarios acceden a EdTech, una plataforma digital orientada a fortalecer oportunidades de educación, formación para el trabajo y entretenimiento, ampliando las posibilidades de desarrollo personal y familiar.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, manifestó: “Este es un programa y estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá para conectar a 100.000 hogares a internet en la ciudad de forma gratuita. Para llegar a esta meta hemos trabajado desde Integración Social con la ETB, haciendo llamadas para agendamiento para la instalación del servicio, haciendo barridos puerta a puerta luego de haber hecho unos mapas de focalización geográfica donde está la población potencial beneficiaria, y también en eventos que hemos realizado en nuestros Centros de Desarrollo Comunitario o Casas de la Juventud”.

Mónica Lucía Gutiérrez, una de las más de 12.000 beneficiarias aseguró: “Me llamaron para decirme que era beneficiarias del internet gratuito, pero en ese momento no creí, pero luego vía WhatsApp me enviaron mis datos y luego me volvieron a llamar y logré el servicio. Hoy, 6 de enero el personal de la ETB hizo la instalación. Este servicio nos sirve para comunicarnos con nuestras familias y para que mis hijas, que son pequeñas, tengan entretenimiento y se preparen para ingresar a estudiar. Con el dinero que ahorramos en el pago de internet podemos usarlo para comprar algunos útiles y gastos para el ingreso al colegio de mis dos gemelas. Agradecemos a Integración Social por este servicio y quiero decirle a la gente que sí es verdad este beneficio”.

La iniciativa contempla una inversión total de 234.000 millones de pesos entre 2025 y 2028 y, adicionalmente, la entrega de 9.700 computadores portátiles como incentivo social a hogares priorizados, especialmente a estudiantes, cuidadores y personas con discapacidad, fortaleciendo la inclusión tecnológica y la equidad en el acceso a herramientas digitales.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de poner en el centro de nuestra gestión a las personas que viven en Bogotá. Lo hacemos gracias al trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Integración Social, con quienes estamos generando impacto real y bienestar para los ciudadanos. Juntos estamos transformando la conectividad en oportunidades concretas para estudiar, trabajar y emprender”, Nibaldo Todelo, vicepresidente de operaciones ETB.

“Con Conexión Social me fue muy bien, ya que salí beneficiaria de internet gratuito para mi casa. Le agradezco a la Alcaldía de Bogotá por esta oportunidad que nos dan. Este internet lo usaré para estudiar y para el trabajo, porque soy docente y doy clases virtuales”, aseguró Karen Castellanos, habitante del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, otra beneficiaria de Conexión Social, Bogotá me conecta.

Para acceder a ‘Conexión Social, Bogotá me Conecta’, las personas interesadas deben acercarse a los Centros de Desarrollo Comunitario y Casas de la Juventud de Bosa, Kennedy o Suba y presentar su cédula de ciudadanía. El personal de la Secretaría Distrital de Integración Social y de la ETB verifica si el hogar se encuentra en la lista de beneficiarios y, en caso de ser seleccionado, agenda la cita para la instalación del servicio. Este trámite es gratuito y no requiere intermediarios.