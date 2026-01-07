Incautan bienes de Valentina Forero, extraditada a EE.UU en 2025 por su vínculo con poderosa red narcotraficante

–La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, una mujer señalada por las autoridades de Estados Unidos de blanquear recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hasta destinos internacionales.

Se trata de seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío); Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca). Los cálculos preliminares dan cuenta que el valor de los mismos, superarían los 7.300 millones de pesos.

A 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, una mujer señalada por las autoridades de Estados Unidos de blanquear recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hasta destinos internacionales, le fueron impuestas medidas… pic.twitter.com/40SuZhA1f9 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 7, 2026

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, las propiedades estaban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas allegadas a la mujer, que no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la valida adquisición de los mismos. En ese sentido, su titularidad correspondería a una maniobra para intentar ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos obtenidos por la venta y distribución de sustancias estupefacientes en el exterior.

Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia (Quindío) y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025, donde enfrenta cargos relacionados con lavado de activos. La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, los cuales fueron canalizados a través del sistema financiero internacional y posteriormente transferidos a Colombia.