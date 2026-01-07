Fuerzas Armadas de EE.UU abordan e incautan tanquero ruso, tras intensa persecución en el Atlántico

–(Imagen tanquero ruso Marinera, MarineTraffic). El Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EUCOM) confirmó este miércoles la detención en el Atlántico Norte del tanquero ruso Marinera, luego de intensa persecución tras huir luego de intentar ingresar a Venezuela. La nave, identificada en los registros estadounidenses como M/V Bella 1, fue abordada y detenida por efectivos de la Guardia Costera de EE.UU. durante la intervención.

«El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, ha anunciado hoy la incautación del buque M/V Bella 1 por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro», señala el comunicado publicado en X.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

TRADUCCIÓN:

El Departamento de Justicia & @DHSgov, en coordinación con la @DeptofWar hoy anunció la incautación del M/V Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses. El barco fue incautado en el Atlántico Norte de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos después de ser rastreado por USCGC Munro. La operación fue ejecutada por componentes del DHS con el apoyo de @DeptofWar, mostrando un enfoque de todo el gobierno para proteger la patria.

La empresa rusa BurevestMarin denunció este martes que EE.UU. intentó interceptar al tanquero Marinera en el Atlántico Norte, en medio de una tormenta.

En un comunicado, la compañía manifestó: «Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos», a pesar de los intentos del capitán por identificarse. La vigilancia incluyó la participación de aviones P-8A Poseidon de la Armada estadounidense.

La empresa advirtió que, según sus fuentes, EE.UU. «planea interceptar la embarcación próximamente» e instó a Washington a «actuar con moderación» y permitir una resolución pacífica conforme al derecho marítimo internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que sigue con preocupación la creciente y desproporcionada atención de la Armada de EE.UU. al petrolero ruso, que está navegando en aguas internacionales del Atlántico Norte.

«Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio», subrayó Moscú. (Información RT).