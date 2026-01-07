    • Judicial Nacional

    Condenan a más de 56 años de prisión a dos integrantes de la banda criminal ‘la oficina’ por masacre de 5 personas en Antioquia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Dos sujetos, identificados como Juan Pablo Tobón Álvarez, alias «reblujo», y Juan Manuel Lora Quiroz, alias «lora», fueron condenados a 56 años y 9 meses de prisión por el crimen de cinco personas en una finca ubicada en zona rural del corregimiento Tapartó, en Andes (Antioquia), el 16 de febrero de 2021.

    Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, estos dos hombres, en compañía de otros integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘la oficina’, llegaron al inmueble, intimidaron al administrador y a los trabajadores con armas de fuego y cortopunzantes, les quitaron los celulares y los llevaron a los alojamientos, donde los obligaron a lanzarse al suelo.


    A una de las víctimas la sometieron a actos de tortura, le cortaron las orejas y le causaron la muerte, mientras que a las demás les dispararon. Cuatro personas fallecieron por arma de fuego y dos más quedaron gravemente heridas.

    Por todo lo anterior, un juez penal especializado de Antioquia declaró a Tobón Álvarez y a Lora Quiroz responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las tres conductas agravadas, y tortura.

    Esta decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte