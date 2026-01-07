‘Una Llamada de Vida’ consolida la atención 24/7 y supera las 12.000 llamadas atendidas en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

En el 2025, el canal de atención no presencial ‘Una Llamada de Vida’ atendió 12.363 llamadas y acompañó a 2.345 víctimas de violencias en el contexto familiar en Bogotá, consolidándose como un canal clave para el acceso oportuno a la justicia y la protección de derechos a través de un servicio permanente 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Este canal permite superar barreras asociadas a horarios, desplazamientos y condiciones económicas, facilitando que mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y sus familias reciban orientación inmediata, acompañamiento psicosocial y activación oportuna de rutas de protección, incluso en situaciones de riesgo inminente.

Del total de personas atendidas, el 80 % son mujeres, el 34 % niñas, niños y adolescentes y el 8 % personas mayores, lo que evidencia la relevancia de este servicio para poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

‘Una Llamada de Vida’ articula la atención no presencial con la respuesta presencial de las Comisarías de Familia, permitiendo la valoración inicial del riesgo, la adopción de medidas provisionales cuando es necesario y la remisión oportuna a los despachos comisariales, garantizando la continuidad de los procesos de protección.

Entre los tipos de violencia más reportados se encuentran la violencia psicológica y física, seguidas por violencia económica, sexual, negligencia y abandono. La mayor concentración de llamadas se registra entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., sin embargo, la operación permanente garantiza atención en cualquier momento del día o la noche.

‘Una Llamada de Vida’ hace parte del fortalecimiento integral del sistema comisarial en Bogotá, que incluye la ampliación de equipos interdisciplinarios, la extensión de horarios de atención y la implementación de nuevas modalidades de servicio, orientadas a ofrecer una respuesta más cercana, oportuna y efectiva para la protección de la vida y los derechos de las familias.