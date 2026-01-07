Senador demócrata pidió garantías de que Trump no atacará a Colombia y Cuba y aseguró que la respuesta lo «decepcionó»

–El líder de la minoría demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, afirmó este martes que solicitó garantías a la administración de Donald Trump para descartar planes de operaciones en terceros países —como Colombia y Cuba— y quedó «muy, muy decepcionado» con la respuesta recibida.

Confesó que la sesión informativa a puerta cerrada con la Administración, que tuvo lugar el lunes y duró más de 2 horas y media, no esclareció nada ni sobre los planes de proceder acerca de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro, ni sobre las intenciones de potenciales agresiones contra otras naciones.

«Pedí garantías de que no estaban planeando operaciones en otros países, y mencioné algunos de los mencionados por usted, incluyendo Colombia y Cuba, y me quedé muy, muy decepcionado con su respuesta», declaró Schumer ante los reporteros.

Lamentando no haber recibido «ninguna respuesta real» a las preocupaciones planteadas ante la Administración de la Casa Blanca durante la sesión, el senador afirmó que en el gobierno de Trump «no saben adónde se dirigen».

«Creen que pueden dar el primer paso, derrocar a Maduro, y no tienen ni idea de cuáles serán los pasos del 2 al 10, lo que nos preocupa mucho a todos», explicó.

«Hice cuatro preguntas sencillas. ¿Cuántos soldados estadounidenses vamos a enviar a Venezuela? No lo saben. ¿Cuánto tiempo vamos a gobernar Venezuela? No lo saben. Se desconoce. ¿Cuánto va a costar esto? Intentamos que nos dieran una respuesta concreta, pero no obtuvimos ninguna», dijo.

«¿Qué país será el siguiente? Se desconoce, pero me sentí muy insatisfecho cuando les pregunté si estaban considerando entrar en otros países. Fue realmente preocupante», señaló. (Información RT).