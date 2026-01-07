Llamado a preservar cohesión nacional y respetar institucionalidad democrática, hace Mindefensa

–Un llamado a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática, hizo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, frente a los acontecimientos registrados en la vecina República de Venzuela.

Los pronunciamientos los hizo en el siguiente comunicado:

El Estado somos todos. Llamado al respeto de la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática.

En cumplimiento de su misión constitucional de proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y los derechos y libertades de los ciudadanos, el Ministerio de Defensa Nacional hace un llamado a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática.

En contextos de alta sensibilidad nacional e internacional, como el actual, Colombia requiere responsabilidad, mesura y un comportamiento ejemplar por parte de todos. La defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país. En caso de presentarse actuaciones contrarias a la ley, estas deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

Defender la soberanía no significa tolerar la ilegalidad ni promover la desinstitucionalización. Por el contrario, implica fortalecer el Estado Social de Derecho y cumplir los deberes ciudadanos consagrados en la Constitución Política de Colombia, en particular los previstos en su artículo 95, que establecen la obligación de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas como condición esencial para preservar la independencia y la integridad nacional.

Este llamado se formula desde la responsabilidad institucional y en beneficio del interés general, como expresión del compromiso del Estado colombiano con la convivencia pacífica, la democracia y la legalidad.

El Ministerio de Defensa Nacional reitera su compromiso irrestricto para que unidos trabajemos por la seguridad de nuestra nación, el respeto al orden constitucional y la salvaguarda de la paz. La seguridad y defensa la hacemos todos.