–El Ministerio de Exteriores de Rusia reaccionó a la incautación de un petrolero de bandera rusa en el océano Atlántico por parte de EE.UU., exigiendo a la parte estadounidense que le garantice un trato humano a la tripulación.

«Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria», declaró la Cancillería rusa. La cartera añadió que estaba siguiendo de cerca los informes sobre la situación.

Este martes, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de EE.UU. de interceptar el tanquero ruso ‘Marinera’ en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. «Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de EE.UU.», comunicó la compañía, agregando que, a pesar de los «repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada estadounidense».

Este miércoles, el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (EUCOM) confirmó la detención del petrolero en el Atlántico Norte. La nave, identificada en los registros estadounidenses como ‘M/V Bella 1’, fue abordada y detenida por efectivos de la Guardia Costera de EE.UU. durante la intervención. La EUCOM acusa al buque de violar las sanciones impuestas por EE.UU.

Por su parte, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, comentando la incautación del tanquero, declaró que «el bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo».

Previamente, la Cancillería rusa denunció la creciente y desproporcionada atención de la Armada de EE.UU. hacia su petrolero ‘Marinera’ en aguas internacionales. Detalló que un buque de la Guardia Costera estadounidense ha perseguido durante días al tanquero, ubicado a unos 4.000 km de la costa de EE.UU. «Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio», subrayó la cartera. (Información RT).