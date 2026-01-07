Ocho capturados cuando intentaban hurtar un supermercado en Tunjuelito

Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La rápida reacción de la Policía permitió frustrar un hurto a un supermercado de Venecia y capturar en flagrancia a siete hombres y una mujer, señalados como presuntos responsables del robo de mercancía avaluada en cerca de 60 millones de pesos.

Luego de una alerta ciudadana recibida a través de la Línea 123, en la que reportaron ruidos y movimientos sospechosos al interior de un establecimiento comercial, los uniformados se desplazaron hasta el lugar y sorprendieron a las ocho personas mientras sustraían mercancía y la cargaban en dos vehículos tipo chana, con los que pretendían huir.

Durante la inspección, las autoridades evidenciaron perforaciones en las paredes del establecimiento, las cuales habrían sido utilizadas para ingresar de manera irregular.

En el procedimiento incautaron un arma de fuego y un dispositivo inhibidor de señal con 16 antenas, presuntamente utilizado para interferir las comunicaciones y evadir a las autoridades.

Los capturados, los vehículos inmovilizados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la Línea 123.