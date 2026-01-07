En Usme se lanzó la Comisaría de Familia Móvil

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) lanzó de manera oficial la Comisaría de Familia Móvil en la Casa Sumak Kawsay, en la localidad de Usme, como una apuesta estratégica para fortalecer la atención, protección y acceso a la justicia familiar en los territorios rurales y de borde urbano–rural de Bogotá.

Esta nueva modalidad de atención itinerante, todos los lunes, permite acercar los servicios comisariales a comunidades que históricamente han enfrentado barreras geográficas, institucionales y económicas para acceder a orientación, medidas de protección y acompañamiento frente a las violencias en el contexto familiar.

El lanzamiento se enmarca en la campaña distrital ‘Más Capacidad, Más Protección’, que representa la mayor expansión de comisarías de familia en Bogotá en los últimos 20 años, y en la estrategia de Transformaciones Rurales Integrales (TRI), orientada a adaptar la presencia institucional a las realidades sociales y territoriales del borde urbano–rural.

Durante el evento, el secretario distrital de Integración Social, Roberto Angulo Salazar, destacó que este espacio fortalece la respuesta institucional frente a las violencias en contexto familiar.

“Cuando una comunidad ve una bandera verde, sabe que hay un equipo comisarial dispuesto a escuchar, orientar y proteger. Estar en el borde urbano–rural es asumir que la equidad se construye trabajando de manera diferente, llegando a donde antes no habíamos podido estar y no llegamos solos, llegamos articulados con otras entidades del Distrito. Esta es una apuesta transformadora que ya está dando resultados reales para las víctimas de violencia en el contexto familiar”, afirmó el Secretario.

Por su parte, la comisaria de la Comisaría de Familia Móvil 1, Diana Carolina Cuéllar, resaltó el impacto directo de esta presencia itinerante en el territorio “La comisaría se desplaza al territorio para escuchar, orientar y proteger de manera oportuna todos los lunes a este borde rural de Usme. Desde nuestra presencia en la Casa Sumak Kawsay ya se han atendido casos relacionados con medidas de protección, lo que demuestra la importancia de estar cerca de las comunidades”.

Cabe resaltar que, en el 2025, las Comisarías de Familia de Bogotá atendieron 145.105 personas, de las cuales 45.631 fueron víctimas de violencia en el contexto familiar. El 71,5 % fueron mujeres, el 33 % niñas, niños y adolescentes, y el 9 % personas mayores de 60 años, evidenciando un incremento del 16 % en la atención a víctimas frente a 2024.

En la localidad de Usme, durante 2025 se atendieron 9.861 personas; 2.326 víctimas de violencia en el contexto familiar, con una mayor prevalencia de violencia psicológica y física, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio.

Con el lanzamiento de la Comisaría de Familia Móvil en la Casa Sumak Kawsay, el Distrito avanza en una atención más cercana, humana y diferenciada, ampliando la cobertura institucional, avanzando hacia una atención más cercana, humana y diferenciada para las familias de Usme y del borde urbano–rural de Bogotá.