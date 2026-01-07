Trump: «Venezuela se compromete a hacer negocios con EE.UU. como su socio principal»

–El presidente Donald Trump anunció este miércoles que «Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su socio principal». El presidente estadounidense calificó la decisión como «sabia» y «muy buena para el pueblo de Venezuela y para EE.UU.».

En su publicación en Truth Social, también señaló que, según lo acababan de informar, «Venezuela va a comprar únicamente productos fabricados en EE.UU.» con el dinero que reciba por el nuevo acuerdo petrolero.

«Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE.UU. para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela», detalló.

El presidente Trump indicó que Venezuela se compromete a hacer negocios con Washington como «su principal socio», lo cual calificó como «una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para EE.UU.».

EE.UU. depositará en cuentas bajo su control fondos de la venta de petróleo venezolano

La Administración de Donald Trump avisó este miércoles que los recursos por las ventas del petróleo venezolano se depositarán en cuentas bajo su control, como parte de su plan inmediato tras el ataque reciente que lanzó sobre Venezuela.

El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, aseveró que luego ese dinero regresaría a la nación latinoamericana para beneficiar al pueblo venezolano.

Horas después la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que «todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo y productos venezolanos se depositarán primero en cuentas controladas por EE.UU. en bancos reconocidos mundialmente».

«Para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos y esos fondos se desembolsarán para el beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano, bajo discreción del Gobierno de EE.UU.».

Como parte de sus declaraciones, vertidas en una conferencia sobre energía, Wright también afirmó que estarán a cargo del negocio petrolero en Venezuela «indefinidamente».

En la víspera, Trump aseguró que «las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EE.UU.».

Y este miércoles la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) anunció que actualmente cursa una «negociación» con EE.UU. para la venta de «volúmenes de crudo», como parte de «las relaciones comerciales que existen entre ambos países». (Información RT).