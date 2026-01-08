Bogotá fortalece su liderazgo como hub aeronáutico en América Latina con un crecimiento sostenido en pasajeros y carga

Foto: Invest in Bogotá

Bogotá consolidó en 2025 su posición como la ciudad con el aeropuerto más importante de América Latina, impulsada por el desempeño de El Dorado, que superó los 45 millones de pasajeros transportados y gestionó alrededor de 800.000 toneladas de carga, manteniéndose como el principal aeropuerto de la región tanto en tráfico de pasajeros como en carga aérea. Estas cifras ratifican a la capital como el principal nodo logístico y de conectividad aérea en América Latina.

Así se destaca en el nuevo análisis realizado por Invest in Bogotá en su reciente Boletín de Entorno de Negocios el cual señala que la ciudad concentra aproximadamente el 80 % de los viajes aéreos del país, apalancada por su ubicación geográfica estratégica y por el peso económico de Bogotá-Región, que aporta más del 40 % del PIB nacional, mientras la capital representa cerca del 25 % del PIB de Colombia.

El informe resalta que cada peso invertido en transporte aéreo genera un efecto multiplicador de 3,6 pesos sobre la economía, evidenciando el impacto estructural del sector en la competitividad regional.

El proyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto avanza como un modelo integral que articula planeación urbana, infraestructura especializada, encadenamientos productivos y nuevas zonas de oportunidad para atraer inversión extranjera directa.

En el corto plazo, el Distrito habilitará más de 30 hectáreas para usos empresariales, logísticos e industriales en el entorno del aeropuerto, junto con nuevas áreas destinadas a equipamientos estratégicos como formación especializada y conectividad vial. La estrategia incluye incentivos específicos, fortalecimiento del talento humano, servicios de alto valor para el sector aeronáutico y una hoja de ruta clara para posicionar a Bogotá como el hub más competitivo de la región.

Acerca de Invest in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital, y su propósito es atraer inversión internacional, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, para posicionarla como el destino preferido para hacer negocios en América Latina. Para más información haga clic aquí.