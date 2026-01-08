Medidas preventivas ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en Bogotá
Foto: IDIGER.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) continúa activo desde el inicio de las lluvias, realizando monitoreo constante de las condiciones climáticas y atendiendo las situaciones que se presentan en las localidades. ¡Conoce las precauciones ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales!
La entidad recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar las emergencias a la Línea de Emergencias 123 y consultar el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), herramienta que permite conocer en tiempo real el comportamiento de las lluvias, recibir información oportuna y tomar decisiones preventivas para reducir riesgos.
A continuación, precauciones ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en Bogotá
- Si se presentan lluvias muy fuertes, ubicarse en lugares seguros evitará accidentes.
- Evitar zonas abiertas con abundante arbolado o estructuras metálicas es la mejor decisión, ya que estas pueden caer o colapsar.
- Revisar y asegurar tejados prevendrán caídas de las cubiertas.
- Realizar limpieza de techos, canales bajantes y sumideros evitará encharcamientos.
- En caso de emergencias llamar a la Línea de Emergencias 123 y notificar el evento que se presente.
TransMiCable
Es importante señalar que cuando las condiciones climáticas no lo permiten, debido a tormentas eléctricas y similares, el Sistema TransMiCable de Ciudad Bolívar suspende su operación hasta tanto las condiciones lo permitan.