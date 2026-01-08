    • Bogotá

    Medidas preventivas ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una vía de Bogotá donde se ve que llueveFoto: IDIGER.

    El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) continúa activo desde el inicio de las lluvias, realizando monitoreo constante de las condiciones climáticas y atendiendo las situaciones que se presentan en las localidades. ¡Conoce las precauciones ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales!  

    La entidad recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar las emergencias a la Línea de Emergencias 123 y consultar el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), herramienta que permite conocer en tiempo real el comportamiento de las lluvias, recibir información oportuna y tomar decisiones preventivas para reducir riesgos.

    A continuación, precauciones ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en Bogotá

    1. Si se presentan lluvias muy fuertes, ubicarse en lugares seguros evitará accidentes.
    2. Evitar zonas abiertas con abundante arbolado o estructuras metálicas es la mejor decisión, ya que estas pueden caer o colapsar.
    3. Revisar y asegurar tejados prevendrán caídas de las cubiertas.
    4. Realizar limpieza de techos, canales bajantes y sumideros evitará encharcamientos.
    5. En caso de emergencias llamar a la Línea de Emergencias 123 y notificar el evento que se presente.

    TransMiCable

    Es importante señalar que cuando las condiciones climáticas no lo permiten, debido a tormentas eléctricas y similares, el Sistema TransMiCable de Ciudad Bolívar suspende su operación hasta tanto las condiciones lo permitan.

    Giovanni Alarcón M.
