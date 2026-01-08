Medidas preventivas ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en Bogotá

Foto: IDIGER.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) continúa activo desde el inicio de las lluvias, realizando monitoreo constante de las condiciones climáticas y atendiendo las situaciones que se presentan en las localidades. ¡Conoce las precauciones ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales!

La entidad recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar las emergencias a la Línea de Emergencias 123 y consultar el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), herramienta que permite conocer en tiempo real el comportamiento de las lluvias, recibir información oportuna y tomar decisiones preventivas para reducir riesgos.

A continuación, precauciones ante tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en Bogotá

Si se presentan lluvias muy fuertes, ubicarse en lugares seguros evitará accidentes. Evitar zonas abiertas con abundante arbolado o estructuras metálicas es la mejor decisión, ya que estas pueden caer o colapsar. Revisar y asegurar tejados prevendrán caídas de las cubiertas. Realizar limpieza de techos, canales bajantes y sumideros evitará encharcamientos. En caso de emergencias llamar a la Línea de Emergencias 123 y notificar el evento que se presente.

TransMiCable

Es importante señalar que cuando las condiciones climáticas no lo permiten, debido a tormentas eléctricas y similares, el Sistema TransMiCable de Ciudad Bolívar suspende su operación hasta tanto las condiciones lo permitan.