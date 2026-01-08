Trump sobre el régimen de Cuba: «No creo que se pueda ejercer mucha más presión, salvo entrar y destrozar el lugar»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que «entrar y destrozar» Cuba probablemente sea la única opción que le queda a su Administración para forzar un cambio de políticas.

«No creo que se pueda ejercer mucha más presión, salvo entrar y destrozar el lugar», declaró en una entrevista con, quien le preguntó si autorizará una «cuarentena» naval como la que activó sobre Venezuela.

«Toda su sangre vital, toda su vida era Venezuela. Tenían el petróleo, el dinero de Venezuela», aseveró Trump, antes de indicar que Cuba perdió «muchos soldados» durante el ataque estadounidense lanzado sobre el país caribeño.

Luego Trump reiteró sus elogios a los militares de EE.UU., tras la agresión del 3 de enero, pero cuando Hewitt le preguntó si pensaba que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, podría «caer» como el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, se mostró seguro.

«Sí, Cuba pende de un hilo. Cuba está en graves problemas. Cuba recibió todo su dinero por proteger. Eran como un protector. Son duros, un pueblo duro. Un gran pueblo», manifestó el mandatario republicano.

Posteriormente indicó que «por muchos años» se ha dicho eso sobre la isla. «Cuba ha estado en problemas en los últimos 25 años. No han bajado del todo, pero creo que están muy cerca de su propia voluntad», agregó.

Trump, quien ha acrecentado el injerencismo estadounidense en el mundo, amenazó en la misma entrevista con desatar «un infierno» sobre la República Islámica de Irán si matan a manifestantes. (Información RT).