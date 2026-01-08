Bogotá registró récord de recolección de residuos en Bogotá durante 2025

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) alcanzó récord histórico de recolección de residuos de arrojo clandestino y puntos críticos: en 2025 se recogieron 26 mil toneladas adicionales de residuos en las calles de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

La Entidad presentó un balance histórico en la gestión operativa de aseo de 2025, destacando una capacidad de respuesta para mejorar la limpieza de la capital.

Récord operativo en las calles

Durante el 2025, Bogotá demostró la robustez de su sistema de aseo al gestionar un total de 320.374 toneladas de residuos en puntos críticos y zonas de arrojo clandestino. Esta cifra representa un incremento de 26.000 toneladas adicionales recolectadas en comparación con el año anterior, lo que evidencia una UAESP volcada a las calles y con una operatividad fortalecida para enfrentar la presencia de residuos en el espacio público.

Este despliegue masivo ha permitido una reducción significativa de puntos críticos activos, los cuales bajaron de 623 en 2024 a 478 en noviembre de 2025.

El rol del ciudadano es determinante

No obstante, el balance técnico arroja una cifra preocupante para la convivencia ciudadana. El volumen de arrojo clandestino diario subió un 18,96 %, pasando de 813 a 968 toneladas diarias que terminan indebidamente en el espacio público.

«Bogotá hoy recoge más que nunca, pero el reto es generar menos. Estamos demostrando capacidad operativa, pero necesitamos que la ciudadanía nos ayude. Debemos recordar que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia», destacó Armando Ojeda, director de la UAESP.

Más soluciones para el ciudadano: Ecopuntos y Línea 110

Para facilitar la disposición adecuada de residuos voluminosos y de construcción y demolición, la UAESP consolidó en 2025 la red de Ecopuntos más grande en la historia de Bogotá, con 211 puntos activos en toda la ciudad con los Concesionarios y hasta 24 Ecopuntos adicionales con Aguas de Bogotá. Esta infraestructura permitió la recolección de 11.670 toneladas de escombros y muebles o colchones, un aumento del 55,6 % en la efectividad de estos puntos.

Asimismo, se fortaleció el beneficio económico para los hogares bogotanos al duplicar la recolección gratuita de escombros (RCD) a través de la Línea 110. Ahora, los ciudadanos pueden solicitar la recogida de hasta 2 metros cúbicos gratis (un incremento del 100 % frente al beneficio anterior de 1 m³), disponible para las primeras 200 llamadas mensuales por operador (un incremento del 100 % frente al beneficio anterior de 100 usuarios al mes).

Con este fortalecimiento operativo y tecnológico, la UAESP reafirma su compromiso de liderar la limpieza de Bogotá, asegurando que cada punto crítico y lugar de arrojo clandestino sea atendido con la mayor eficiencia histórica registrada hasta la fecha.