Canciller colombiana fija el marco en que se reanudará el diálogo con EE.UU tras la charla que sostuvieron los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro

–En rueda de prensa este jueves en Bogotá, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio, estableció que la reanudación del diálogo con la Administración del presidente Donald Trump, se enfoca en cuatro aspectos: restablecer un diálogo constructivo y en pie de igualdad con Estados Unidos; transmitir información verídica y sustentada en evidencia sobre los avances de Colombia en la lucha contra las drogas y la seguridad; expresar la preocupación por la situación en Venezuela y ofrecer buenos oficios para evitar impactos regionales; y crear condiciones para ampliar y sostener el diálogo bilateral en otros ámbitos de interés común.

Advirtió que en este contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro «actuará con la máxima responsabilidad para poner a Colombia primero. (…) Trabajemos por una Colombia unida, hagamos maestro de nuestro propio destino nacional. Colombia es nuestra».

En rueda de prensa, la Ministra @ryvillavicencio señaló que el objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores es poner siempre por delante los intereses nacionales de Colombia. En el marco de la reanudación del diálogo con la Administración Trump, explicó que este proceso se… pic.twitter.com/yXrGjt6bzn — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 8, 2026

La canciller destacó que la llamada entre los presidentes Petro y Trump fue resultado de un trabajo diplomático sostenido para abrir canales de comunicación y crear condiciones internacionales favorables al diálogo.

Añadió que en el último semestre del 2025 sostuvo más de seis reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, y su equipo, y destacó también el trabajo del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, y de la misión diplomática ante ese país.

Hizo énfasis en que la llamada que se realizó en la tarde de este miércoles entre los presidentes Petro y Trump «no fue fortuita» y puntualizó:

Esta fue el resultado de la confluencia de cuatro factores:

1. De los incesantes esfuerzos de esta Cancillería y de todo el gobierno colombiano de abrir canales de comunicación con la administración Trump, aún en los momentos de mayor tensión.

2. Del trabajo de la Cancillería de crear condiciones internacionales propicias para el diálogo, inclusive la intermediación de terceros países y el impulso de espacios de debate como el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del lunes pasado.

Les invito a estudiar las visitas y conversaciones que realizamos con contrapartes internacionales a lo largo del último semestre. Entre ellas, destaco cuatro giras a Europa, que incluyó reuniones con asesores del papa León XIV, entre otros, y dos a Medio Oriente, en las que sostuvimos encuentros con altos representantes del gobierno saudí y catarí.

Hemos hablado con el mundo entero para desescalar. Cada una de estas acciones ha trazado el camino para llevarnos a este punto. Así es la diplomacia colombiana bajo este gobierno: sobria, prudente, con dignidad y dirigida a cosechar logros concretos. Nuestro objetivo no es buscar los micrófonos, sino hechos cumplidos. ¡Y lo estamos logrando!

3. De la postura inequívoca del presidente Petro de que Colombia es un país soberano, con una política exterior independiente, y con peso regional y global.

4. Del respaldo del pueblo colombiano a la soberanía de Colombia y a la figura de Gustavo Petro como jefe de Estado y líder de todos los colombianos. La unidad del pueblo colombiano fue el mayor mensaje de fuerza que recibió el mundo en estas horas decisivas. Cuando Colombia habla unida, su voz pesa más y su soberanía se ejerce con mayor legitimidad.

Somos conscientes que lo acordado ayer no es un punto de llegada; es un punto de partida para reconstruir una relación bilateral sobre bases más claras y respetuosas. El trabajo apenas comienza».

Sobre lo que sigue de ahora en adelante, la canciller indicó que el objetivo «será el que siempre guía nuestro actuar: el de poner por delante los intereses nacionales de Colombia» y subrayó que en este escenario particular, de reanudación del diálogo con la administración Trump, se trabajará hacia cuatro metas:

1. Primero, reestablecer el diálogo constructivo, cordial, en pie de igualdad y al más alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, que es y seguirá siendo un importante socio de Colombia.

2. Segundo, transmitir a la administración Trump información verídica y sustentada en evidencia sobre las acciones exitosas tomadas por el gobierno colombiano para combatir el problema de las drogas y otros asuntos de seguridad. Tenemos un interés particular en demostrar que la aproximación colombiana a estos problemas es exitosa y que avanza los intereses conjuntos de Colombia y de Estados Unidos. Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones punitivas pasadas, como la descertificación de Colombia.

3. Tercero, dar a conocer la preocupación colombiana sobre la situación en Venezuela, y ofrecer nuestros buenos oficios para que esta no resulte en impactos indeseados para la región, incluyendo a Estados Unidos. Es de nuestro interés que la situación interna del país vecino sea de orden y prosperidad.

4. Cuarto, desarrollar las condiciones para que el diálogo con Estados Unidos continúe, y que se amplíe a otros ámbitos de interés común.

La canciller advirtió que con lo acordado en la llamada entre los presidentes Petro y Trump, «sabemos que retomamos una senda larga y compleja de normalización de la relación bilateral; sin embargo, confiamos que, en la medida en que ambas partes avancen desde el respeto, el pragmatismo y la identificación de intereses compartidos, lograremos llegar a buen puerto».

«Por ahora, permítanme decir con firme convicción: Colombia va bien», complementó.

Advirtió que en las semanas que sigue, «todas y todos en Colombia tendremos un rol que asumir para que los diálogos en curso con Estados Unidos sean exitosos» y puntualizó que «este gobierno actuará con la máxima responsabilidad para poner a Colombia primero. Esperamos lo mismo de figuras políticas, de los medios de comunicación y de la ciudadanía».

Anotó que «en una democracia vibrante como la nuestra, tendremos nuestras diferencias. Pero nos debe unir un sentido patriótico del bien común» y concluyó diciendo:

«Aboguemos por Colombia; trabajemos por Colombia; hagámonos maestros de nuestro propio destino nacional. ¡Colombia es nuestra! Ayer lo reafirmamos. Trabajemos por preservar y realzar nuestra independencia y orgullo como potencia mundial de la vida».