Finaliza hoy plazo de inscripción de cédulas para cambiar sitio de votación para las elecciones de Congreso de 2026

–La Registraduría Nacional del Estado Civil notificó que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, este jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos. Del 9 de enero al 31 de marzo, podrás inscribir tu cédula o cambiar tu puesto de votación para las elecciones presidenciales que se cumplirán el 31 de mayo.

La Registraduría recuerda que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

También es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

A continuación, se detallan las alternativas que tienen los colombianos residentes en el país y el exterior para realizar el trámite de cambio de puesto de votación

Inscripción de ciudadanos en Colombia

-Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país.

-Puntos de inscripción de ciudadanos ciudadanos ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí

-Campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí

-Inscripción de colombianos en el exterior

Virtual: plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil:

https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ (funcional únicamente fuera del país).

Presencial: consulados de Colombia en el exterior.