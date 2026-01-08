Mindefensa reporta la recuperación del 100% del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17

–El ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, anunció la recuperación del 100% del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17, así como el pago de la multa que cubría la póliza. En su cuenta en X, Sánchez Suárez informó que este 7 enero, el tesoro nacional confirmó la consignación de USD 20.079.552,55 por parte de la aeguradora de la empresa Vertol Systems Company Inc.

Estos recursos corresponden a la devolución del 100% del pago anticipado: USD 13.586.872,47, el pago de la multa cubierto por la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., en virtud del amparo de cumplimiento de la Póliza, por USD 6.492.08 y un cobro ejecutivo directo a la empresa por el saldo que queda de la multa por USD 2.463.788,27

«En un contexto global desafiante, Colombia ha demostrado que la cooperación internacional es decisiva para enfrentar al narcotráfico, un enemigo que no reconoce fronteras», advirtió el ministro.

Sobre estos logros, el jefe de la cartera de Defensa, publicó el siguente comunicado:

Por incumplimiento contractual de la empresa Vertol Systems Company Inc., en la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, se hizo efectiva la devolución del 100 % del pago anticipado:

EI Ministerio de Defensa Nacional informa a la opinión pública que, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control sobre la ejecución del Contrato N.0 012 de 2024, cuyo objeto era la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17, en todas sus versiones, del Ejército Nacional, adelantó un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company Inc., por incumplimiento parcial de sus

obligaciones contractuales.

Como resultado de dicho proceso, y mediante las Resoluciones N.0 001863 del 7 de noviembre de 2025 y N.0 002047 del 14 de noviembre de 2025, se ordenó:

•La devolución del 100 % del pago anticipado, por un valor de USD $13.586.832,47.

•La imposición de una multa por USD $8.956.468,35, conforme a la normativa contractual y legal vigente.

Estas decisiones fueron adoptadas con pleno respeto del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto del contratista como de la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., quienes participaron en las

audiencias públicas y presentaron oportunamente sus descargos.

Resultados de las actuaciones administrativas y contractuales y como consecuencia de las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional:

•Se recuperó en su totalidad el pago anticipado por USD $13.586.832,47.

•EI 29 de diciembre de 2025, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., en virtud del amparo de cumplimiento de la Póliza N.0 87580, realizó el pago asegurado de USD $6.492.680,08, correspondiente al límite del

monto asegurado y parte de la multa impuesta.

•EI Ministerio de Defensa Nacional iniciará el cobro ejecutivo directo contra la empresa Vertol Systems Company Inc. por el saldo restante de la multa, equivalente a USD $2.463.788,27, para completar el valor total de USD 8.956.468,35.

En total, la aseguradora consignó a la cuenta del Tesoro Nacional la suma de VEINTE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (USD $20.079.552,55), en cumplimiento de lo ordenado en las resoluciones citadas.

El Ministerio de Defensa Nacional reitera que este resultado constituye una demostración concreta de su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del interés público, así como con eI uso responsable y riguroso de los

recursos del Estado en la ejecución de los contratos estatales.