Judicializado propietario de vehículo involucrado en accidente donde murieron dos motociclistas

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta participación en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025, en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, en el que murieron dos personas.

El hoy procesado habría entregado el vehículo de su propiedad a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez para que lo condujera y en el trayecto perdió el control del automotor invadiendo el carril contrario de la vía y arrollando a dos motociclistas que fallecieron en el lugar.

De acuerdo con la investigación, minutos antes del accidente, el hoy imputado y el conductor del carro se encontraban departiendo en un establecimiento dedicado al expendio de bebidas embriagantes, donde permanecieron por dos horas aproximadamente.

El material probatorio da cuenta de que Delgado Comba permaneció en el asiento trasero del automotor y presuntamente omitió su deber de evitar que la persona en estado de alicoramiento manejara el vehículo, contribuyendo de manera determinante al accidente.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia. El hombre no aceptó el cargo imputado y continuará vinculado al proceso.

