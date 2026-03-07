Más de 2 millones de mujeres impulsan la economía de Bogotá y consolidan su liderazgo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

En el marco de la conmemoracio?n del Di?a Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) resaltan el papel fundamental de las mujeres en la economi?a de la ciudad, reconociendo su aporte al empleo, el emprendimiento y el sostenimiento de los hogares, al tiempo que reafirma la importancia de seguir cerrando brechas para fortalecer su autonomi?a econo?mica.

Hoy, ma?s de 2.035.000 mujeres esta?n ocupadas en Bogotá, consolidando su presencia en la actividad productiva de la capital. En el u?ltimo an?o, el empleo de las mujeres crecio? en 50.325 nuevas ocupadas, lo que represento? un aumento anual del 2,5 %, superior al registrado entre los hombres. Este avance refleja no solo una mayor participacio?n de las mujeres en el mercado laboral, sino tambie?n su creciente aporte al dinamismo econo?mico de la ciudad.

“En Bogotá reconocemos que la autonomi?a econo?mica de las mujeres es clave para el desarrollo de la ciudad. Hoy vemos co?mo miles de mujeres esta?n trabajando, liderando empresas y tomando decisiones econo?micas que impulsan el crecimiento productivo de la capital. Cuando avanzamos en inclusio?n de ge?nero en la economi?a, no solo ampliamos oportunidades para las mujeres, tambie?n fortalecemos el desarrollo y la competitividad de toda la ciudad”, sen?alo? Mari?a del Pilar Lo?pez Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

El liderazgo femenino tambie?n se refleja en el tejido empresarial de la ciudad. De acuerdo con el Diagno?stico de Madurez Empresarial (DIME) de la Secretari?a de Desarrollo Econo?mico, el 61,6 % de las decisiones en las empresas son tomadas por mujeres, lo que evidencia su creciente protagonismo en la gestio?n, el desarrollo y la consolidacio?n de iniciativas productivas en Bogotá.

No obstante, los datos tambie?n muestran retos importantes para avanzar hacia una mayor equidad econo?mica. La tasa de participacio?n laboral femenina fue del 63,8 % en 2025, mientras que la de los hombres alcanzo? el 78,1 %, lo que mantiene una brecha de 14,3 puntos porcentuales en el acceso al mercado laboral.