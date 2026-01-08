La DEA publica nueva ficha de Nicolas Maduro con el característico sello: «Capturado»

–La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. publicó una nueva ficha del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que destaca que fue «capturado».

El sello que subraya la captura está sobre la imagen previamente publicada por la entidad, en el que se ofrecían 50.000.000 de dólares por información que condujera al arresto del mandatario venezolano, al que acusan de delitos de «conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importación de cocaína», entre otros.

Maduro fue capturado la madrugada del pasado sábado, junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de EE.UU. en Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas y otros estados del país. Actualmente Maduro y su cónyuge se encuentran detenidos en una prisión en Nueva York.

A propósito del tema, el senador Rick Scott, republicano por Florida, pronosticó nuevas operaciones estadounidenses para cambiar regímenes en América Latina tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Este es el comienzo del cambio en Venezuela, luego arreglaremos Cuba, Nicaragua se arreglará, el año que viene tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está volviendo a este hemisferio», declaró en una entrevista con Fox News.

Al mismo tiempo, expresó su orgullo por el presidente Trump y los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, así como por la opositora extremista venezolana María Corina Machado. «Lo que hicieron en Venezuela va a cambiar América Latina», señaló.

Desde el sábado, Trump ha advertido de manera constante que a México y a otros países de la región, como Cuba o Colombia, les puede ocurrir lo mismo que a Venezuela.

Durante una rueda de prensa en la que dio detalles sobre la operación militar contra Venezuela, a Trump le preguntaron cuál es el mensaje para los dirigentes cubanos, a lo que replicó que Cuba es «un caso interesante», que «no está pasando por un buen momento». «Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. […] Y creo que va a ser algo de lo que acabaremos hablando, porque Cuba es una nación en decadencia en este momento. Y queremos ayudar a su pueblo», aseveró.

De igual modo, durante dicha conferencia, el mandatario estadounidense arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazándolo con que tiene que «cuidar su trasero». «Bueno, [Petro] tiene fábricas de cocaína. Tiene fábricas donde fabrica cocaína. Y sí, creo que me mantengo en mi primera afirmación. Está fabricando cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que tiene que cuidar su trasero», dijo.

En la misma línea, el líder norteamericano lanzó una advertencia contra México, sentenciando que «algo habrá que hacer» con ese país, pese a la buena relación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum. «Los cárteles gobiernan México, ella [la presidenta] no gobierna ese país», dijo Trump, calificando a su par mexicana como «una buena mujer» y sumamente amistosa. (Información RT).