Libros recomendados por la BibloRed para cada mes del año 2026 ¡Conozca la lista!

Foto: BibloRed

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) comparte con la ciudadanía la lista de algunos contenidos bibliográficos del catálogo físico y de la Biblioteca Digital de Bogotá recomendados para este 2026.

En el siguiente listado encontrarás literatura, libros informativos, deportivos, de política y libros nuevos que han llegado al catálogo, que en el año 2025 obtuvo cerca de 22 mil recursos nuevos. Podrás acceder a ellos de manera libre por medio de tu afiliación a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

Libros recomendados por BibloRed para cada mes del año 2026

Enero

1. Tango satánico / László Krasznahorkai; traducción de Adan Kovacsics:

«Poco después de la caída del régimen comunista, en una remota región rural de Hungría azotada por el viento y la incesante lluvia, unos pocos miembros de una fallida cooperativa agrícola llevan una vida anodina en un pueblo ya casi fantasmal mientras aguardan impotentes a que un milagro les devuelva el futuro. Hasta que un día reciben la noticia de que, en la carretera que conduce a la aldea, se ha avistado al astuto y carismático Irimiás, desaparecido años atrás y al que daban por muerto.

2. El loco de Dios en el fin del mundo (Javier Cercas)

“Con esta novela sin ficcio?n, Javier Cercas vuelve a su li?nea ma?s personal, en la que logra enlazar sus obsesiones i?ntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo transcendente, el lugar en ella de la religio?n y el ansia de inmortalidad. La cri?tica ha dicho: «No ficcio?n narrada con un talento literario indiscutible». Agusti?n Squella, El Pai?s «Javier Cercas lo ha vuelto a hacer. La u?ltima evolucio?n sofisticada de este ge?nero u?nico metaliterario que podri?amos bautizar como «ge?nero Cercas», en el que el proceso de escritura llega a ser tan importante y adictivo como el propio libro”.

3. Noche negra (Pilar Quintana):

«Nunca habi?a visto una madrugada tan negra y quieta, con la selva, las islas y el mar casi confundidos con la oscuridad. El mundo le parecio? aterrador, como tomado por fuerzas ocultas». Rosa decide dejar su vida co?moda en la ciudad para irse con Gene, su pareja de origen irlande?s, a construir con sus propias manos una casa en la selva a orillas del mar. Cuando e?l tiene que irse unos di?as, ella queda sola en aquel paraje que au?n le resulta indescifrable. Durante ese tiempo, a medida que la luna mengua y las noches se oscurecen, Rosa se enfrenta a las amenazas de la ingobernable naturaleza que la rodea y tambie?n a los otros, los vecinos del lugar que la saben sola.

Febrero

A propósito del Carnaval de Barranquilla (Del 14 al 17 de febrero de 2026)

1. Caras y máscaras del carnaval de Barranquilla / Ernesto McCausland Sojo; traducción Paola García R:

“Una obra que explora la rica simbología, personajes icónicos y la identidad cultural del Carnaval de Barranquilla, una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad, analizando figuras como la Marimonda, el Monocuco, el Congo, y las danzas tradicionales, a través de un lenguaje narrativo que rescata el origen, las tradiciones ancestrales africanas y españolas, y la creatividad popular que dan vida a sus disfraces y personajes, ofreciendo una visión profunda de su significado más allá del jolgorio”.

Abril

1. Los secretos del vallenato / Julio Oñate Martínez: “»La verdadera leyenda de Francisco el Hombre, la llegada del acordeón desde Europa a Colombia, la diferencia entre ‘acordeonero’ y ‘acordeonista’, los secretos detrás de las letras de algunas canciones célebres, todo descrito con el sabor del bullicio de acordeones, cajas y guacharacas propios de la parranda vallenata que los colombianos identificamos como propia. Esta es la historia, amena y necesaria, de uno de los géneros musicales colombianos más conocidos en el mundo. Hechos cruciales y anécdotas, narrados de manera agradable y desenfadada con la óptica privilegiada de uno de sus protagonistas».

2. El vagón de las mujeres : un libro para descubrir la fuerza de las mujeres / Anita Nair ; traducción Manu Berástegui: https://catalogo.biblored.gov.co/acervo/110225

3. 101 cuentos clásicos de la India : la tradición de un legado espiritual / recopilación de Ramiro Calle: https://catalogo.biblored.gov.co/acervo/196113

Mayo

A propósito de las Elecciones presidenciales – 31 de mayo (primera vuelta)

1. ¿Cómo mejorar a Colombia?: 25 ideas para reparar el futuro / Jorge Orlando Melo … [y otros veintitrés]:

«La consolidación de la paz en Colombia es una empresa difícil que tomará años. Después de cinco décadas de conflicto armado, la paz necesita cambios profundos en la sociabilidad de los colombianos; cambios que restauren los lazos sociales que rompió la violencia y mejoren la convivencia y la cohesión social. Estos son muchos y entre ellos están los siguientes: reformas institucionales al sistema político y a la justicia, neutralización del narcotráfico a través de medidas alternativas a la prohibición, fortalecimiento de la cultura ciudadana y de cumplimiento de reglas, ampliación y mejoramiento del sistema educativo, disminución de la desigualdad, etc. Los textos que conforman este libro son la respuesta que un selecto grupo de académicos e intelectuales elaboró a la pregunta “¿cómo mejorar a Colombia?”.

2. Historia mi?nima de Colombia (Jorge Orlando Melo):

“Colombia ha sido descrito como un pai?s legalista y ajeno al militarismo, de tradicio?n democra?tica y civilista, al mismo tiempo que violento y represivo. Un pai?s aislado y con un desarrollo econo?mico lento, pero con una poli?tica econo?mica exitosa que nunca cayo? en tentaciones populistas”.

Junio

1. La causa nacional : historias del rock en Colombia / Jacobo Celnik:

“Este libro es una extensa crónica sobre la llegada, auge, desarrollo y consolidación del rock en Colombia y el contexto de su evolución. El lector encontrará testimonios de todos los que han estado involucrados en este proceso quienes ayudan a construir una mirada global e incluyente del desarrollo del rock nacional. Un homenaje a visionarios, emprendedores, soñadores que decidieron vivir del rock en un país tropical. Una causa justa, una Causa Nacional».

2. Una idea descabellada: instantáneas del rock en Bogotá (1957-1975) / Umberto Pérez, Luis Daniel Vega:

“Los investigadores, escritores y sobre todo melómanos que en este compendio no sólo interpretan el papel de relatores sino a la vez el de alquimistas y reinventores, cuentan cómo el rock capitalino, más que un género con cuadrículas fijas, es una creación colectiva, dispar y con la mira puesta en muchos lados. Como la ciudad misma. Cuentan de bandas de rock que se desmantelaron y luego dieron paso a otras nuevas con una rapidez extrema. El rock bogotano convirtió el esmog y la polución en una dorada y preciosa serie de obras musicales».

Julio

1. Colombia 86 / Wílmar Cabrera; ilustraciones Nicolás García:

“En 1986, Belisario Betancur era el Presidente de Colombia. María Mónica Urbina era la Señorita Colombia. Miguel Maza Márquez era el director del DAS. Carlos Pizarro era el comandante del M-19. Alfonso Sénior era miembro del Comité de la FIFA. Gabriel Ochoa Uribe era el DT de la Selección Colombia. Una ucronía es una reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Es por eso que hemos querido lanzar nuestro nuevo sello editorial Caballito Cómics con una novela gráfica en la que imaginamos lo que pudo haber sido el Mundial Colombia 86 si Colombia lo hubiera organizado en vez de rechazarlo”.

2. Autogol / Ricardo Silva Romero:

“¿Qué es lo peor que le puede pasar a un comentarista deportivo? El comentarista deportivo Pepe Calderón Tovar, fanático del fútbol desde que tuvo uso de corazón, se queda sin voz cuando es testigo de aquel autogol fatal que Andrés Escobar metió en el partido de Colombia contra Estados Unidos en el mundial de 1994. Días más tarde, después de un recorrido delirante por su pasado, su salud mental y los hechos sórdidos que sucedieron en la selección Colombiana de aquellos años, toma la decisión de asesinar al jugador. Y emprende una pesadilla que terminará involucrándonos a todos”.

Agosto

1. Bogotálogo: usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá (Andrés Ospina):

“Fruto de una convocatoria del Programa Distrital de Estímulos de la entidad en 2010, este diccionario fue creado por Andrés Ospina a través de la investigación, la recopilación, la escucha y el humor que les imprime a las definiciones de más de 4.000 entradas correspondientes a palabras usadas por distintas generaciones de hablantes en la ciudad. En esta ocasión se renovó el diseño de la publicación y continuamos con el ejercicio emprendido en otras versiones respecto a conjugar imágenes y palabras, quizás para sentirnos más identificados en nuestro habitar conjunto en Bogotá, y recordar que podemos reírnos de nuestras formas de conectarnos y expresarnos, a pesar de nuestras diferencias”.

Septiembre

1. La amiga estupenda : la novela gráfica / Chiara Lagani y Mara Cerri:

“Esta historia comienza en un barrio pobre de las afueras de Nápoles, en los años 1950, con dos niñas tomándose de la mano para encontrar el valor para enfrentarse al temible Don Achille. Un gesto que marcará la vida de ambas, que se mantendrán unidas hasta la misteriosa desaparición de una de ellas: su último intento de borrar todo rastro”.

2. La llave / Junichiro Tanizaki:

«Los celos, el voyeurismo y el deseo sexual hacen de esta novela de 1956 una de las obras maestras de la literatura erótica japonesa».

Octubre

1. Un lugar soleado para gente sombri?a (Mariana Enríquez):

“Quien se adentrarse en las pa?ginas de este libro sentira? un escalofri?o recorriéndole la espina dorsal, y algunas cosas ma?s. Son doce cuentos de horror, doce relatos sobre el horror: sobre el mal que acecha y los monstruos que surgen de pronto en la realidad ma?s cotidiana, en grandes urbes o pequen?os pueblos reco?nditos”.

Diciembre

1. El cuento de navidad (Auggie Wren y Paul Auster):

“Un día, Paul Auster recibe el encargo del New York Times de escribir un cuento navideño. Abrumado por la tarea («¿Qué sabía yo acerca de la Navidad?», se pregunta), decide que la narración que escriba huirá de la común sensiblería que impregna esa época hibernal. En busca de inspiración, sale a pasear y acude al estanco de Brooklyn regentado por su amigo Auggie Wren, un peculiar fotógrafo que retrata, diariamente, la misma esquina del barrio y el paso del tiempo. Será él quien ofrezca al autor esta peculiar historia, que comienza con el hallazgo casual de una cartera perdida, y que fue la semilla del guión de la película ‘Smoke’”.