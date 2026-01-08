Oposición venezolana urge liberar a los «presos políticos» y el desarme de los civiles

–(Foto: el Helicoide de Caracas, cárcel de opositores, centro de tortura). La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este miércoles urgente la liberación «inmediata» de «todos los presos políticos» y el «desarme de los civiles» para poder dar paso a una transición democrática en el país sudamericano.

El PUD dijo que el «cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana» son también «acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas».

«No puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo», aseguró la coalición en la red social.

La líder opositora María Corina Machado afirmó este miércoles que su país está en un proceso hacia la «transición», luego de la captura, el pasado sábado, del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en el país.

Machado, quien salió en diciembre pasado de Venezuela para recibir el Nobel de la Paz en Oslo después de casi un año en la clandestinidad, remarcó que el país está en una «fase antes de que avance la transición».

Durante esta etapa, dijo, deben pasar una «serie de eventos», entre ellos la liberación de presos políticos, que la ONG Foro Penal cifra en 863.

Asimismo, la exdiputada, en una entrevista con el medio venezolano La Patilla, aseguró que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es «absolutamente temporal».

Este miércoles, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, alertó sobre un «patrón de endurecimiento» contra los presos políticos, tras denunciar la suspensión de visitas y entrega de «paquetería», que incluye alimentos, medicinas y otros insumos, según reportes que la organización dijo haber recibido.

En su cuenta de X, JEP indicó que estas medidas fueron adoptadas «sin información oficial ni criterios transparentes» y «agravan el clima de zozobra que atraviesan las familias venezolanas tras los recientes acontecimientos vividos en el país», principalmente el ataque de la nación norteamericana. (Información DW).