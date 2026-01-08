El Vaticano forzó a obispos españoles a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

–Por presiones del Vaticano obispos españoles firmaron un acuerdo con el Gobierno de Madrid con el fin de crear una comisión mixta Iglesia-Estado de reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la institución católica.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, oficializó este jueves el acuerdo con la firma del documento en compañía de los presidentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

Hoy, cumplimos con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia para dejar atrás el dolor y silencio. Tendrán la reparación integral y justa que merecen. Alcanzamos un acuerdo histórico para crear un sistema de reparación a cargo de la Iglesia. pic.twitter.com/83Rr5yTmUs — Félix Bolaños (@felixbolanosg) January 8, 2026

Bolaños, quien dijo que por fin se salda «una deuda moral», informó de que el pacto recoge que «todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia católica. «El Estado no abonará un céntimo. Las indemnizaciones las decide el Estado, la Iglesia católica las paga», sostuvo claramente satisfecho, según recoge ElDiario.

El titular de Presidencia agradeció al Vaticano «su impulso imprescindible» y reveló que mantuvo reuniones tanto con el papa Francisco como con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin: «Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo […]. En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido», manifestó.

A su juicio, una «negociación compleja» ha dado a luz a «una reparación justa» que termina con «décadas de silencio, ocultamiento y de un daño moral imposible de compensar» para las víctimas.

En 2022, tras destaparse el escándalo en los medios, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo un informe sobre la magnitud de los delitos cometidos en el seno de la institución religiosa.

No existen datos oficiales, pero una investigación periodística de El País recoge 1.571 clérigos acusados de estos delitos y 2.948 víctimas, mientras que el informe del Defensor del Pueblo publicado en 2023 constataba que alrededor de 440.000 personas podrían haber sufrido abusos en el ámbito religioso durante décadas.

Ese informe fue la base del plan de reparación aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024, que desde entonces ha estado negociando con los obispos con el objetivo de que se hicieran cargo de las compensaciones y de otros elementos de reparación simbólicos.

Ahora, el acuerdo establece un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y de las asociaciones de supervivientes. (Información RT).