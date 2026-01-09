116 hectáreas restauradas: la apuesta de la CAR para recuperar la cuenca media del río Bogotá

Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) continúa impulsando la recuperación ambiental del río Bogotá con avances significativos en procesos de restauración ecológica en la cuenca media. En el marco del Megaproyecto Río Bogotá, la entidad ambiental ha consolidado ciento dieciséis hectáreas de Áreas Multifuncionales, espacios estratégicos destinados a la rehabilitación de ecosistemas y la recuperación de la funcionalidad ambiental del territorio.

Ubicadas en el municipio de Soacha y en las localidades de Bosa y Engativá en Bogotá, estas áreas avanzan en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, con intervenciones clave que buscan restablecer la conectividad ecológica entre el río Bogotá y sus zonas inundables.

En las áreas multifuncionales de Canoas Indumil, Ogamora, Isla Vuelta Grande y Filtro de Humedales, la CAR desarrolla acciones integrales. Estas incluyen la plantación de más de sesenta y ocho mil árboles de especies nativas, como robles, cedros y sangregados, entre otros, para fortalecer la cobertura vegetal. También se destaca la construcción de un biofiltro natural que mejorará la calidad del agua del río Bogotá mediante procesos sostenibles de depuración

Adicionalmente, se realiza la incorporación de más de cincuenta y cinco mil m²de plantas acuáticas, cuyas raíces alojan microorganismos capaces de descomponer materia orgánica y otros contaminantes. Finalmente, se trabaja en la adecuación de viveros y centros de compostaje, esenciales para la producción de material vegetal y la recuperación de suelos.

Estas intervenciones con soluciones basadas en la naturaleza permiten restablecer la conexión ecológica del río Bogotá con sus áreas inundables, consolidando un equilibrio natural que revitaliza los ecosistemas asociados a la cuenca.

Con estos avances, la CAR reafirma su compromiso con la recuperación integral del río Bogotá, la restauración de sus paisajes y el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos que benefician a millones de habitantes de la región.