Bogotá implementa la mayor expansión de equipos de Comisarías de Familia en 20 años

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán anunció un cambio histórico en el acceso a la justicia familiar con la ampliación en atención en las Comisarías de Familia en Usme 2, Tunjuelito, Suba 4, Puente Aranda y Bosa 2.

El anuncio, realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán en la Casa de Justicia de Usme, resaltó que este ajuste no solo descongestiona la atención en las comisarías de estas localidades, sino que acerca la protección a los territorios con mayores niveles de riesgo y con brechas más profundas.

Los nuevos equipos comisariales de las cinco comisarías, compuestos por cinco personas, entre psicólogos, trabajadores sociales, abogados y auxiliares administrativos empezaron a operar en modalidad semipermanente, entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m., una decisión basada en evidencia que responde a la franja horaria donde más ocurren hechos de violencia intrafamiliar. Con esta ampliación de horario, la población que lo necesite podrá realizar sus denuncias en horarios que no afecten su dinámica laboral y donde se concentra la mayor demanda del servicio.

Esta expansión se enmarca en un esfuerzo del Distrito por fortalecer la justicia familiar pasando de 52 a 57 equipos comisariales y empieza a cerrar una brecha histórica entre demanda y capacidad instalada.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social destacó: “En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Bogotá da un paso firme y contundente para el acceso a la justicia. Ampliamos de 52 a 57 los equipos de Comisarías de Familia, todos conformados por profesionales de planta, fortaleciendo la respuesta institucional y garantizando una atención más oportuna, humana y efectiva. Esta expansión es un mensaje claro: en esta ciudad ninguna mujer está sola y no descansaremos hasta asegurarles rutas de protección dignas, accesibles y con presencia real en los territorios».

Con los nuevos equipos operando, la tasa de atención pasa de un equipo por cada 152.000 habitantes a uno por cada 139.000, lo que representa una reducción del 25 % con respecto a la proporción exigida por la Ley 2126 de 2021.

La administración proyecta tener 67 equipos al cierre del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, reduciendo la brecha total en un 64 % y consolidando la expansión más grande en más de veinte años.

Ese fortalecimiento inició con la vinculación reciente de 69 nuevos profesionales como servidores públicos para un total 749 funcionarios vinculados en los últimos dos años a las Comisarías de Familia de Bogotá.

El alcalde recordó que esta medida es un deber constitucional y legal, pues la violencia en el contexto familiar y las violencias basadas en género no tienen horarios de oficina. El 35 % y el 45 % de los reportes de violencia en el contexto familiar se presentan después de las 5:00 p.m. en las localidades priorizadas.

Los análisis técnicos también muestran que estas zonas presentaban relaciones críticas entre población y número de equipos, superando, en algunos casos, los 250.000 habitantes por comisaría, situación que generaba demoras, saturación operativa y riesgo de revictimización.

Mientras avanza esta ampliación, las Comisarías de Familia ya han atendido 124.788 personas entre enero y octubre de este año, de las cuales 38.704 fueron víctimas de violencia en el contexto familiar. El 71,5 % son mujeres, el 28,2 % hombres y un 33 % corresponde a niñas, niños y adolescentes. Las violencias más frecuentes son la psicológica (87 %), la física (55 %) y la económica (4,5 %), cifras que confirman la necesidad de una mayor capacidad territorial y de una atención inmediata que no dependa de horarios limitados.

En lo corrido del 2025 y con corte al 31 de octubre, las Comisarías de Familia de Usme 2, Bosa 2, Suba 4, Tunjuelito y Puente Aranda, que ampliaron su su horario hasta las 11:00 p.m., han recibido 5.556 víctimas de violencia en el contexto familiar, de las cuales el 71% son mujeres.

Su ampliación deriva también en un incremento de su radio de atención territorial, favoreciendo la cercanía de la oferta de acceso a la justicia a las víctimas de violencia en el contexto familiar.

Al cierre del mes de octubre, estas 5 Comisarías de Familia, registran el 12% de toda la demanda de víctimas de violencia en el contexto familiar de la ciudad de Bogotá, derivando este incremento en la capacidad en un fortalecimiento de la presencia institucional que reducirá los tiempos de atención al ampliar sus horarios de servicio, respondiendo de manera más oportuna a las necesidades de protección y prevención de la violencia en el contexto familiar en estos territorios.

La visita del 25N también permitió presentar avances complementarios en la protección de las mujeres, como la inauguración de la Ruta Integral para Mujeres en la Casa de Justicia de Usme, la puesta en marcha de los Buses del Cuidado y nuevas alianzas de Redes Seguras con OXXO y Gelsa para ampliar los puntos seguros en la ciudad.

Asimismo, se precisó que desde finales de octubre la Comisaría Móvil hace presencia en la Casa Zumak Kawaay para cerrar brechas de acceso a la justicia familiar a quienes habitan el borde urbano de la localidad. Estas acciones se suman al funcionamiento permanente de la línea Una Llamada de Vida, que gracias a su operación 24/7 aumentó en 95 % las llamadas atendidas y en 82 % las medidas de protección ordenadas, además de reducir las llamadas perdidas en un 32 %.

La ampliación de horarios en las cinco comisarías priorizadas permitirá reducir la congestión nocturna, descentralizar la atención, disminuir los tiempos de respuesta y asegurar que cada localidad cuente con equipos completos para evaluar el riesgo y activar medidas de protección inmediatas a las víctimas de violencia en el contexto familiar, en especial a las mujeres.