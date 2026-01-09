IDRD anuncia nuevo modelo de acceso a los gimnasios en los Centros Felicidad

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informa a la ciudadanía la implementación de un nuevo modelo de acceso a los gimnasios en los cuatro Centros de Felicidad CEFE administrados por la entidad. Esta actualización busca facilitar el uso de los espacios, ampliar las opciones disponibles y ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.

A partir de la fecha, estará disponible la modalidad de práctica libre por 30 días, que se activa de manera inmediata una vez realizado el pago. Este esquema permite acceder libremente a los gimnasios durante un mes continuo, brindando a la ciudadanía una alternativa más cómoda para organizar sus rutinas de entrenamiento.

Tarifas establecidas

Hombres: $78.435

Mujeres: $54.947

Adultos mayores y personas con discapacidad: acceso gratuito

Adicionalmente, continuará habilitada la modalidad de reserva por hora, con un costo de $6.900 por sesión, ideal para quienes prefieren gestionar su tiempo en periodos más cortos o mantener su esquema habitual de uso.

“Nuestros CEFE son espacios de encuentro y bienestar. Con este nuevo modelo queremos que cada vez más bogotanos y bogotanas se acerquen a la actividad física, disfruten de instalaciones de calidad y hagan del deporte un hábito para la vida”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Requisitos y condiciones de uso

El servicio está disponible únicamente para mayores de edad.

El agendamiento es obligatorio y puede realizarse de manera diaria, semanal o mensual.

Cada usuario podrá realizar un cambio por semana en su reserva.

Todos los gimnasios CEFE cuentan con equipos modernos, totalmente dotados y adecuados para una práctica segura y efectiva.

Con esta actualización, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reafirma su compromiso con brindar espacios deportivos accesibles, organizados y de alta calidad, promoviendo hábitos de vida saludable y el uso adecuado de los escenarios públicos en Bogotá. Los usuarios podrán acceder al servicio y realizar sus pagos, reservas o solicitudes a través del Portal Ciudadano del IDRD o de la aplicación Vive IDRD.