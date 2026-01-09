    • Bogotá

    IDRD anuncia nuevo modelo de acceso a los gimnasios en los Centros Felicidad

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de una persona practicando lazo en uno de los gimnasios del CEFE.Foto: IDRD

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informa a la ciudadanía la implementación de un nuevo modelo de acceso a los gimnasios en los cuatro Centros de Felicidad CEFE administrados por la entidad. Esta actualización busca facilitar el uso de los espacios, ampliar las opciones disponibles y ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.

    A partir de la fecha, estará disponible la modalidad de práctica libre por 30 días, que se activa de manera inmediata una vez realizado el pago. Este esquema permite acceder libremente a los gimnasios durante un mes continuo, brindando a la ciudadanía una alternativa más cómoda para organizar sus rutinas de entrenamiento.

    Tarifas establecidas

    • Hombres: $78.435
    • Mujeres: $54.947
    • Adultos mayores y personas con discapacidad: acceso gratuito

    Adicionalmente, continuará habilitada la modalidad de reserva por hora, con un costo de $6.900 por sesión, ideal para quienes prefieren gestionar su tiempo en periodos más cortos o mantener su esquema habitual de uso.

    “Nuestros CEFE son espacios de encuentro y bienestar. Con este nuevo modelo queremos que cada vez más bogotanos y bogotanas se acerquen a la actividad física, disfruten de instalaciones de calidad y hagan del deporte un hábito para la vida”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

    Requisitos y condiciones de uso

    • El servicio está disponible únicamente para mayores de edad.
    • El agendamiento es obligatorio y puede realizarse de manera diaria, semanal o mensual.
    • Cada usuario podrá realizar un cambio por semana en su reserva.
    • Todos los gimnasios CEFE cuentan con equipos modernos, totalmente dotados y adecuados para una práctica segura y efectiva.

    Con esta actualización, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reafirma su compromiso con brindar espacios deportivos accesibles, organizados y de alta calidad, promoviendo hábitos de vida saludable y el uso adecuado de los escenarios públicos en Bogotá. Los usuarios podrán acceder al servicio y realizar sus pagos, reservas o solicitudes a través del Portal Ciudadano del IDRD o de la aplicación Vive IDRD.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte