Clínica estética es sancionada por arrojo de desechos hospitalarios en vía pública

Foto: UAESP

La Alcaldía Local de Suba, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y la Policía Nacional en un trabajo conjunto, realizaron la intervención a la Clínica Estética ‘Cero Dolor’ la cual fue sorprendida dejando desechos hospitalarios y biológicos en vía pública; esto sucedió en la localidad de Suba en la Autopista Norte con calle 102.

El establecimiento recibió una multa tipo IV, la cual conlleva a un pago superior a los $700.000 pesos. En el contenedor al frente de la clínica se encontró material usado para tratamientos intravenoso y de protección de personal médico.

«Estos desechos generan un riesgo para el ambiente y la salud pública, las normas obligan a los centros médicos a disponer de manera adecuada los residuos a través de un operador especializado», aseguró Armando Ojeda, director de UAESP.

La UAESP invita a toda la ciudadanía a denunciar la mala disposición de residuos en vía pública comunicándose a la Línea 195 opción 8.