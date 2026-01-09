Cundinamarca hace un llamado a las familias de los más de 40.000 estudiantes que aún no han formalizado su proceso de matrícula

Gobernación de Cundinamarca

Ad portas de iniciar el año escolar, la Gobernación de Cundinamarca reiteró a los padres de familia la importancia de llevar a término el proceso de matrícula en todas las instituciones educativas departamentales de los 108 municipios no certificados.

“Estamos esperando a los padres de familia en las instituciones educativas para inscribir a sus hijos. Ya hemos logrado 130 mil matriculados, pero aún restan más de 40 mil estudiantes por protocolizar su trámite”, enfatizó Jorge Emilio Rey, Gobernador de Cundinamarca.

El Gobernador Rey recordó, además, que formalizar este proceso es indispensable para acceder, desde el primer día, a servicios como alimentación y transporte escolar, apoyos que hacen la diferencia en la permanencia educativa.

“Por eso reitero: hasta el 19 de enero hay plazo para que los cundinamarqueses realicen la matrícula de sus hijos, sean estudiantes antiguos o nuevos”, puntualizó Rey.

Importante resaltar que este trámite no es solo un requisito administrativo, es una decisión que protege el bienestar de niñas, niños y adolescentes y cuida su futuro.

Cundinamarca es el departamento con mejores Pruebas Saber 11 del país, lo que da fe del compromiso de todas sus instituciones educativas que le apuestan a la calidad.