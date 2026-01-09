Estos son los más buscados por el homicidio de un hombre en la localidad de Kennedy

Foto: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal, en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, viene adelantando investigaciones contra las personas que habrían participado en los hechos del pasado 11 de noviembre de 2025.

La Policía de Bogotá presenta a los capitalinos un cartel de tres personas quienes estarían inmersas en estos hechos e invita a la ciudadanía a aportar información a través de la línea segura 305 814 3837 o al correo electrónico mebog.sijinvidajefat@policia.gov.co que permita su individualización, identificación y judicialización, garantizando la absoluta reserva.

Gracias a las líneas de acción operacional definidas para contrarrestar los diferentes hechos delictivos en la capital del país, la Policía de Bogotá ha logrado identificar a algunas personas que estarían involucradas en el hecho donde un ciudadano que se movilizaba en una camioneta fue agredido físicamente tras una situación presentada con varios motociclistas.

De acuerdo a las investigaciones, estas personas al parecer una vez interceptaron al conductor de este vehículo, mediante el uso de objetos contundentes (palos, cadenas, piedras, entre otros), ocasionaron actos vandálicos al automotor y posteriormente, golpearon a la víctima hasta dejarlo gravemente herido.

Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de esta persona, fue trasladado por las autoridades a un centro médico, donde lamentablemente, falleció por la gravedad de las heridas.

A continuación, el cartel de las personas buscadas por la muerte de un hombre en Kennedy:

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.