Fiesta de Reyes Magos en el barrio Egipto: conozca la agenda y los cierres viales

Foto: Alcaldía Local de la Candelaria

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se prepara para vivir una de sus tradiciones culturales más antiguas con la llegada de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía, que se celebrará los próximos 10, 11 y 12 de enero en el barrio Egipto, localidad de La Candelaria, territorio donde esta manifestación cultural ha permanecido viva por más de dos siglos.

“Con orígenes que se remontan a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, esta celebración nació como un encuentro para conmemorar la Epifanía a través de la música, la gastronomía tradicional, los autos sacramentales y diversas expresiones culturales que hoy hacen parte del patrimonio vivo de la ciudad; por eso invitamos a habitantes y turistas a participar de la fiesta”, señaló Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria.

La edición 2026 contará con una programación diversa:

Durante los tres días de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026, más de 40.000 personas, desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., podrán disfrutar de más de 30 artistas de talla local, distrital y nacional en dos tarimas, la principal que estará ubicada en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y la segunda, en la antigua Plaza Rumichaca.

De esta treintena de artistas, 15 fueron seleccionados mediante una convocatoria pública, reafirmando el compromiso de la administración con el fortalecimiento del talento y la circulación artística de la localidad más antigua de Bogotá.

Conoce la agenda del 10, 11 y 12 de enero

Sábado 10 de enero

Domingo 11 de enero

Lunes 12 de enero

¿Qué más se podrá disfrutar durante el desarrollo de la fiesta?

La plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y la Antigua Plaza Rumichaca también acogerán una muestra gastronómica y artesanal con la participación de 150 emprendedores locales, dinamizando la economía del sector y resaltando productos tradicionales como la chicha, la fritanga, la pelanga, el ajiaco, entre otros.

“La Fiesta de Reyes Magos y Epifanía es una invitación abierta a la ciudadanía para reconocer, vivir y preservar una tradición centenaria que sigue latiendo en el corazón de Bogotá”, concluyó la alcaldesa local.

Para garantizar una experiencia sin contratiempos, se implementara? un Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Policía Metropolitana de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá; por eso compartimos las siguientes recomendaciones por tu seguridad:

Estará prohibido el porte e ingreso de armas de fuego, traumáticas y cortopunzantes.

Es recomendable no ingresar cinturones de chapa y hebilla, sombrillas, bicicletas o cualquier medio de transporte alternativo (el parqueo de estos, podrá hacerlo en los parqueaderos disponibles que existen en la localidad).

No estar bajo el efecto de sustancias alucinógenas o en estado de embriaguez, así como el consumo y venta de licor durante el desarrollo de la fiesta.

•Se restringe el ingreso de coches para bebés después de las 4 p.m.

Los animales de compañía deberán ingresar al evento con traílla, correa y bozal.

Estará prohibido el ingreso o venta de juegos pirotécnicos de cualquier tipo (Pólvora, bengalas)

No podrás ingresar elementos de animación activados por combustible líquido o a gas

No podrás ingresar sustancias psicoactivas y/o bebidas embriagantes, ni para el consumo, ni para la venta en espacio público.

Estará prohibido el ingreso de botas para almacenar alcohol.

Te recomendamos no ingresar morrales, maletines o bolsas de cualquier tipo

Estarán prohibidos los elementos de rayo láser.

No podrás ingresar botellas o envases de vidrio.

Nota: Todo aquel elemento que, a juicio de la Policía Nacional, o la empresa de logística, pueda atentar contra el normal desarrollo del espectáculo, el orden público y la integridad físico y personal de los asistentes; será incautado.

Conoce aquí los cierres viales y desvíos que se presentarán en el barrio Egipto

Dichos cierres serán a partir de las 12:00 p. m. del viernes 9 de enero, hasta las 4:00 a. m. del martes 13 de enero de 2026.