IDIGER mantiene atención a familias afectadas por emergencia en El Ensueño II en Ciudad Bolívar

Foto: IDIGER.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó sobre el estado de la atención en el barrio El Ensueño II, en la localidad de Ciudad Bolívar, tras el fenómeno de remoción en masa ocurrido el pasado 5 de enero.

Desde el inicio de la emergencia, la prioridad ha sido la salvaguarda de la vida. Por ello, tras la evacuación preventiva, la Administración distrital inició la caracterización de las familias y la activación de las Ayudas Humanitarias de Carácter Pecuniario (AHCP), garantizando recursos para que los afectados accedan a arrendamientos temporales.

Asimismo, para asegurar la integridad de los habitantes, el equipo técnico emitió ocho actas de recomendación de evacuación y aplicó una restricción total de uso sobre un predio que se encuentra deshabitado.

Balance de la atención:

Formalización de ayudas económicas: El equipo de gestión social del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha brindado acompañamiento a las 8 familias afectadas (18 adultos, 6 menores de edad) para desarrollar los trámites de acceso a las AHCP.

Asistencia humanitaria: Se entregaron kits de noche, limpieza, cocina, estufas y pijamas a las familias.