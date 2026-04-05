Ojo con el Plan Retorno en carreteras de Cundinamarca: Tenga en cuenta estas recomendaciones

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Desde el peaje de Mondoñedo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció el inicio oficial del Plan Retorno de este Sábado Santo, coordinando el flujo vehicular en los nueve corredores de ingreso al departamento. Ante el alto volumen de viajeros, el mandatario confirmó medidas excepcionales de movilidad para garantizar un tránsito seguro hacia Bogotá.

Operación y medidas en corredores estratégicos

Para facilitar el ingreso de los cerca de 37.000 vehículos que se esperan por la ruta Girardot – Anapoima – Mosquera, se ha habilitado un reversible desde el Puente Balsillas, en Mosquera, hasta el municipio de Apulo. Esta medida operará este sábado desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 de la noche, y el domingo desde las 10:00 a. m. hasta las 12:00 de la noche.

La implementación de esta estrategia desde hoy sábado, y no solo el domingo como se acostumbraba, responde a la proyección de ingreso de 1.6 millones de vehículos durante el cierre de la temporada. Es fundamental que los viajeros tengan en cuenta que este sábado no rige el pico y placa regional, medida que se aplicará únicamente a partir de mañana domingo.

Alternativas ante la congestión por obras

Debido a las obras de TransMilenio fases II y III, se prevé un fuerte represamiento en la Autopista Sur, por donde se estima el ingreso de 72.000 automotores. Por ello, dentro de este Plan Retorno, el Gobernador insta a los conductores a evitar este corredor y optar por rutas alternas como la Calle 13 o la Calle 80, siempre que su recorrido lo permita.

Seguridad vial y prevención

Ante el índice de accidentalidad registrado en los últimos días, el mandatario reiteró a los conductores la importancia de acatar las medidas de tránsito, realizar una revisión previa del vehículo y priorizar la vida antes que la velocidad o el afán.

Este despliegue cuenta con el trabajo coordinado de la fuerza pública, la DITRA y un equipo de 70 funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, quienes permanecen atentos en todos los corredores cuidando de la seguridad de los ciudadanos.