Fiscalía llama a juicio a taxista que atropelló a 11 personas al sur de Bogotá

–La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el taxista José Eduardo Chalá Franco, capturado tras atropellar con su vehículo a 11 personas, el 8 de noviembre de 2025, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hombre conducía un taxi con exceso de velocidad y en estado de embriaguez, condición ésta última que en el curso de la investigación se comprobó con las pruebas de rigor, las cuales arrojaron grado tres de alcoholemia.

Debido a la condición en la que se encontraba perdió el control del automotor y embistió a las víctimas, entre ellas, a una adolescente de 15 años que días después murió por la gravedad de las heridas ocasionadas.

En este sentido, la Fiscalía acusará formalmente a Chalá Franco de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas. El procesado aceptó su responsabilidad en los dos últimos ilícitos en audiencia de imputación.

El hombre seguirá privado de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial