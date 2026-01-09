Iván Mordisco reapareció tras ataque de EE.UU en Venezuela llamando a la unión al Eln y la segunda Marquetalia «para defender a la patria grande”

–Tras el ataque de EE.UU en Venezuela para capturar y extraer a Nicolás Maduro para enjuiciarlo por nacoterrorismo, reapáreció alias Iván Mordisco, el cabecilla del autodenominado estado mayor central de las disidencias de las Farc,

haciendo un llamado al Eln y a la segunda Marquetalia de dejar a un lado sus «diferencias» y unirse, dizque para «defender a la patria grande».

Mordisco, quien habría huido del territorio venezolano luego de la incursión militar estadounidense, como lo hicieron sus «colegas» de los otros grupos narcoterroristas que durante la dictadura de Maduro se establecieron allí bajo su protección, difundió un video en el cual afirma que “el rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela», y subraya que «esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar, es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación”.

Por ello se dirige a los cabecillas del Eln, al Epl, la coordinadora del ejercito bolivariano y de la segunda Marquetalia diciendoles que es «hora de unirnos».

“Sabemos que existen diferencias heredadas desde el pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual”, precisa el narcocriminal y los convoca «con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América» supuestamente para enfrentar «las intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural» y para que «cese toda forma de agresión imperialista”.

De otro lado, tras hablar de los bombardeos contra sus campamentos, Mordisco anuncia «juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora» y subraya que también «los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados”.

Finalmente se refiere a las elecciones de ete año en el país: “Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, afirma.