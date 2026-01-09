La Unidad Móvil de empleo se encuentra en Bosa, acceda a sus vacantes hasta este 10 de enero

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste del lunes 5 al sábado 10 de enero de 2026, a la sede de la Junta de Acción Comunal de Brasilia Tercer Sector de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Además, accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Tipo de estímulo:

Empleo

Beneficios: ¿Vives en el sur de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención. Asiste desde lunes 5 al sábado 10 de enero de 2026 y accede gratis a: Accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Hay diversidad de cargos permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones.

Requisitos: ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!