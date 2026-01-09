La Unidad Móvil de empleo se encuentra en Bosa, acceda a sus vacantes hasta este 10 de enero
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste del lunes 5 al sábado 10 de enero de 2026, a la sede de la Junta de Acción Comunal de Brasilia Tercer Sector de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Además, accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
¿Vives en el sur de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.
Asiste desde lunes 5 al sábado 10 de enero de 2026 y accede gratis a:
- Accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.
- Ofertas de formación.
- Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.
- Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.
- Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.
Hay diversidad de cargos permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones.
Requisitos:
¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!
¿Cómo aplicar?
Asiste a la sede de la Junta de Acción Comunal de Brasilia Tercer Sector de Bosa en la calle 54 C sur #87J-16. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de martes y viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.
La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.
La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.