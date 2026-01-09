Otro buque petrolero fue incautado por fuerza militar de EE.UU en el Caribe (VIDEO)

–El Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) confirmó este viernes la incautación del petrolero «Olina» en las aguas del mar Caribe. Se trata del quinto buque interceptado en desarrollo del bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a Venezuela.

«En una operación realizada antes del amanecer, marines y marineros de la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, partieron del USS Gerald R. Ford y detuvieron sin incidentes al buque de motor/petrolero Olina en el mar Caribe», precisa el comunicado.

Agrega que el operativo se llevó a cabo con el respaldo del Grupo Anfibio de la Marina estadounidense y los buques USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale.

El comando sur advierte que «no hay refugio seguro para los delincuentes. La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra es inquebrantable en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental».

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: "there is no safe haven for criminals." In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.…

TRADUCCIÓN:

Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: “no hay refugio seguro para los delincuentes”

En una acción antes del amanecer, marines y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, despegaron del USS Gerald R. Ford y detuvieron al motor/tanque Olina en el Mar Caribe sin incidentes.

Aprecios como éste están respaldados por todo el poder de Estados Unidos. Grupo Anfibio Listo de la Armada, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale.

La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra es inquebrantable en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental.

El pasado miércoles, la Armada de EE.UU. capturó el petrolero «Marinera», de bandera rusa, en aguas internacionales del Atlántico Norte, luego de una intensa persecusión. La Casa Blanca afirmó que la incautación del navío se produjo «por violaciones a las sanciones estadounidenses», agregando que se trataba de «un buque de la flota fantasma venezolana, que transportaba petróleo sancionado».

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and…

Inmediatamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exigió que se garantice un trato humano a la tripulación del Marinera. «Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria», declaró la Cancillería rusa.

Luego, el presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió liberar a dos ciudadanos rusos que formaban parte de la tripulación de este petrolero, informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.

La Cancillería rusa sostuvo que «el resultado del incidente con el Marinera solo puede provocar un aumento ulterior de la tensión militar y política en la zona euroatlántica, así como una reducción visible del ‘umbral de uso de la fuerza’ contra la navegación pacífica».

En ese contexto, el ministerio afirmó que otros países también pueden considerar que tienen derecho a actuar de manera similar, percibiendo las acciones de Washington como ejemplo.

Otro de los petroleros incautado por el Gobierno de EE.UU. fue el M/T Sophia, que realizaba «actividades ilícitas» en el mar Caribe. «El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes un buque cisterna sin bandera y sancionado que formaba parte de la flota oscura», indicó en X por el Comando Sur de EE.UU. (Información RT).