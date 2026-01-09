Trump a Petro: «Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí»

–Durante una maratón de entrevistas concedidas este jueves en la Casa de Nariño a varios medios internacionales– BBC News, The New York Times, El País, de España, CBS News y Telemundo 51, el presidente Gustavo Petro, contó detalles inéditos de su charla telefónica del miércoles con el presidente Donald Trump, destacando los temas más importantes tratados en la conversación: narcotráfico y situación en Venezuela.

«Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí'», precisó Petro.

En la entrevista con BBC News, el presidente Petro destacó que “quien logra la conversación fue el senador Rand Paul, un republicano médico del estado de Kentucky, al que no conozco personalmente, pero quien, a través de nuestros servicios diplomáticos y tras interesarse por el asunto, logró mediar».

A BBC News, explicó: “La llamada (con el presidente Trump) en realidad duró 55 minutos y la mayor parte la ocupé yo. Hablé de dos temas: uno de ellos fue el tema del narcotráfico en Colombia y la falsedad de las cifras que le hicieron llegar al gobierno de Estados Unidos. El segundo fue Venezuela y nuestra visión de la tensión de Estados Unidos con América Latina. Al presidente Donald Trump, como dijo en el trino, le gustó nuestra conversación y nos vamos a ver en persona, pues creemos que es el mecanismo correcto».

De acuerdo con lo dicho por el mandatario al diario El País, de España, “la conversación consistió básicamente en que yo expuse mis planteamientos durante 40 minutos y él, en 15, habló sobre la forma de comunicarnos. Porque todo esto sucede porque no nos comunicamos».

De otra parte, en The New York Times, el mandatario colombiano se refirió a la posible reunión de los dos mandatarios en la Casa Blanca, a la que –dijo– el presidente Trump “quiere llevar un tema puntual, que es el narcotráfico».

A CBS News declaró que si no ha habido comunicación directa entre los dos presidentes durante todos sus mandatos, “reconstruirlo sin duda no es fácil y es lo primero que hay que hacer. Las cifras pueden ser discutibles, pero deben ser oficiales y cualquier falsedad debe ser expuesta».

Por su parte, el presidente Petro anticipó a Telemundo 51: “En Colombia como en Brasil se ha encontrado evidencia de que había artistas desde hace miles de años, por lo que de concretar una cita con Trump le llevaría un regalo de orfebrería para mostrarle la riqueza cultural de los colombianos».

El mandatario colombiano recalcó a BBC News que su Gobierno nunca retiró la colaboración que existe entre Colombia y Estados en la lucha contra el narcotráfico, falsedad propalada por la derecha colombiana en Miami y Washington.

“La inteligencia colombiana participa del 63% de las operaciones de incautación, y los datos de tres años de mi gobierno dicen que logramos incautar 2.800 toneladas de drogas», dijo.

“El presidente Trump ha recibido datos completamente contrarios», sostuvo a BBC News, y denunció que la extrema derecha colombiana lo ha acusado ante el Gobierno de Estados Unidos, sin prueba alguna, de ser narcotraficante.

Al respecto precisó a este medio: “Creo que era lo que le contaba la extrema derecha colombiana al gobierno de Estados Unidos. Pero yo saqué aquí públicamente mis extractos bancarios. No tengo sino una cuenta en un banco. En 2020 me examinaron, nunca encontraron nada anómalo. Solo poseo mi casa, que aún pago al banco, porque la construí con deuda hipotecaria y que casi la pierdo una vez. Eso es todo lo que tengo, no tengo ni carro. Seguramente buscaron en todo el mundo a ver si había propiedades mías bajo testaferro, pero no han encontrado nunca nada».

Al diario El País, de España, a su vez, el presidente Petro reiteró que la conversación con el mandatario de Estados Unidos “consistió en que yo pudiera exponer mi opinión. Él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida. Esa oposición miente sobre nuestra lucha contra el narcotráfico. Usted lee lo que dice Álvaro Uribe (expresidente colombiano) y prácticamente viene a defender que nos ataquen».

A The New York Times el presidente Petro contó que una de las cosas que le subrayó al presidente Trump es que “las incautaciones de cocaína (por parte de Colombia) estaban en un nivel récord» y que “el ritmo de crecimiento del cultivo de coca en Colombia se ha ido ralentizando, pero sigue estando en niveles históricos, al igual que la producción de cocaína».

En Telemundo 51 destacó que “su gobierno ha dejado “unos 13 mil laboratorios (de droga) destruidos».

El jefe de Estado dijo a BBC News que también puso al tanto al presidente Trump sobre las cifras oficiales de los cultivos ilícitos.

“Le dije que bajo el gobierno de Iván Duque se duplicaron los cultivos de hoja de coca y en todo mi gobierno los cultivos solo han crecido 6%; en la administración de él, 100%. ¿A qué se debe? Hemos tenido éxito en detener el crecimiento, pero hay dos políticas: una ha servido para bajar incluso los cultivos y otra no, los disparó».

“La política que disparó los cultivos de hoja de coca en el gobierno de Duque fundamentalmente fue hacer trizas la paz y pasar de lo que se había acordado en la paz, que era sustituir voluntariamente los cultivos de los campesinos, a erradicarlos forzosamente. Los campesinos reaccionaron sembrando más hoja de coca», anotó.

Destacó que la incautación de drogas es una de sus prioridades dentro de su política y “no golpear a los campesinos, como hizo (el gobierno anterior de Iván) Duque. Necesito al campesinado como aliado del Estado para poder acabar realmente con las plantaciones. Las incautaciones de cocaína que hemos realizado son las más altas de la historia del mundo», puntualizó.

En cuanto a su política de Paz Total, el presidente Petro informó a BBC News: “Hemos desarrollado dos carriles: uno es hablar de paz con grupos que son bandidos, ya no son grupos políticos, y desarrollar una ofensiva militar contra los que no quieran la paz. Hay todavía negociaciones en el sur del país, donde más se ha sustituido la hoja de coca, y donde más ha bajado la tasa de homicidios en Colombia».

Recalcó que “la política de diálogo, lo acabo de demostrar, sirve para desescalar violencias, pero no somos bobos, sabemos con quienes negociamos. Ya esto no es un problema de política, es un problema de codicia. Y en esa medida, hemos realizado 1.440 combates, con la captura de 14 mil miembros de ese tipo de estructuras. Lo que ocurre es que se reponen rápido, porque es plata. Hemos logrado 12 bombardeos, que yo he ordenado dentro del Derecho Internacional Humanitario».

Según informó The New York Times, “la propia postura de Petro sobre el tema parece haberse endurecido, al suspenderse las conversaciones de paz con el Eln, un grupo revolucionario colombiano convertido en narcoguerrilla que se ha enfrentado cada vez más a las fuerzas gubernamentales y a grupos rivales, especialmente a lo largo de la frontera con Venezuela».

Sobre este tema, el jefe de Estado recordó a este mismo medio que con anterioridad ya había autorizado “una intensificación de las operaciones militares» contra el Eln.

A Telemundo dijo que Colombia dijo que comparte 2.600 kilómetros de frontera con Venezuela y que, dado el número de migrantes venezolanos en su territorio, las reacciones tras la captura de Maduro, era algo que realmente le preocupaba.

Y recordó: “Fui mediador entre el gobierno de Maduro y Biden, pues Biden tenía confianza en mí y Maduro era un conocido», pero destacó que en los últimos años todo ha cambiado, pues “en el chavismo hay facciones y maneras diferentes de pensar».

“Yo solicité al gobierno de Venezuela -durante el gobierno de Biden- una amnistía general para todos los presos políticos venezolanos, entre ellos un amigo mío», pero eso no se dio, sostuvo en Telemundo.

Al ser preguntado sobre la impresión que le dejó el presidente Trump, tras la conversación telefónica, el jefe de Estado colombiano dijo al diario El País, de España: “Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero, por ejemplo, en el narcotráfico no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí'».