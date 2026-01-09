Resultados de las loterías y chances de este viernes 9 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 9 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3193 – La 5ta 7 – Tarde 8059 – La 5ta 6
Culona
Día 4474 – Noche
Astro Sol
4316 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
2519 – La 5ta 8
Paisita
Día 0464 – La 5ta 0 – Noche 8233
Chontico
Día 7820 – La 5ta 0 – Noche 0488 – La 5ta 2
Cafeterito
Tarde 8924 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 5395 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 860 – Noche
Play Four
Día 8963 – Noche
Samán
Día 7578
Caribeña
Día 2204 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 3097 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 5191 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 7682 – La 5ta 0 – Tarde 2038 – La 5ta 6