    Resultados de las loterías y chances de este viernes 9 de enero de 2026 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 9 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3193 – La 5ta 7 – Tarde 8059 – La 5ta 6

    Culona
    Día 4474 – Noche

    Astro Sol
    4316 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    2519 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 0464 – La 5ta 0 – Noche 8233

    Chontico
    Día 7820 – La 5ta 0 – Noche 0488 – La 5ta 2

    Cafeterito
    Tarde 8924 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 5395 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 860 – Noche

    Play Four
    Día 8963 – Noche

    Samán
    Día 7578

    Caribeña
    Día 2204 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 3097 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 5191 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7682 – La 5ta 0 – Tarde 2038 – La 5ta 6

    Ariel Cabrera
