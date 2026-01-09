Trump cancela segunda ola de ataques en Venezuela tras comenzar la liberación de los presos políticos

–En su red social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que decidió cancelar una segunda ola de ataques que tenía «inicialmente prevista» contra Venezuela, tras producirse la liberación de los primeros presos políticos.

En su mensaje Trump afirma que «este es un gesto muy importante e inteligente», y subrayó que «Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas».

«Gracias a esta cooperación he cancelado la segunda ola de ataques prevista anteriormente, que parece que no será necesaria», precisa.

Sin embargo, notifica que el despliegue militar en el Caribe permanecerá en el lugar «por motivos de seguridad».

Finalmente, el mandatario estadounidense anuncia que «las grandes petroleras» invertirán al menos 100 mil millones de dólares» en Venezuela y que precisamente se reunirá con sus representantes este viernes en la Casa Blanca.

TRADUCCIÓN:

Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de “Buscando la Paz.” Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a reconstruir, de una forma mucho más grande, mejor y moderna, su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques prevista anteriormente, que parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad. Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por BIG OIL, con todos los cuales me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT

————–