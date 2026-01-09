Fueron ya liberados los primeros presos políticos en Venzuela; aquí el listado

–(Imagen: el Helicoide). Según la ONG Foro Penal, hasta el 29 de diciembre habían al menos 863 presos políticos en Venezuela, entre ellos 86 extranjeros. Y hasta la madrugada de este viernes, fue dejado en libertad un primer grupo, entre el cual se encuentran cuatro ciudadanos de nacionalidad exclusivamente española y uno más con doble nacionalidad hispano-venezolana.

Los excarcelados son los vascos Andrés Martínez Adasme y el canario Miguel Moreno Dapena, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

Basoa y Martínez Adasme, fueron detenidos en septiembre de 2024 y acusados de planear actos «terroristas» en un contexto de escalada política tras la llegada a Madrid del opositor Edmundo González.

Miguel Moreno Dapena, periodista canario fue detenido en junio tras la interceptación venezolana de un barco de exploración marina por un comportamiento «muy sospechoso».

Ernesto Gorbe Cardona, fue detenido en diciembre de 2024 por tener el visado caducado. El español de 52 años, se encontraba recluido en la cárcel de El Rodeo 1 junto al resto de españoles. Fue detenido en la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo.

Rocío San Miguel, es abogada y defensora de derechos humanos con doble nacionalidad, detenida en febrero de 2024. Organizaciones como Amnistía Internacional habían alertado sobre su delicado estado de salud.

Los venezolanos excarcelados son:

Enrique Márquez, excandidato presidencial recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Celebramos la excarcelación de Biagio Pilieri y Enrique Márquez desde la cárcel del Sebin El Helicoide, la noche de este jueves 8 de enero. El abrazo cálido que hoy pueden darse en libertad con sus familiares nunca debió serles arrebatado. Seguimos alertas y vigilantes ante…

También fueron excarcelados Juan Pablo Guanipa, abogado y político, exgobernador electo del estado Zulia y dirigente del partido opositor Primero Justicia; Javier Tarazona, excandidato presidencial y exvicepresidente del CNE, Enrique Márquez y el abogado Perkins Rocha, lo mismo que Josnar Baduel, Dignora Hernández, Henry Alviarez, Rafael Tudarez, Ronald Carreño, Nakary Ramos, Biagllio Piglieri, María Oropeza, Nicmer Evans, Lewis Mendoza, Carlos Luis Rojas y Jesús Armas.

Biagio Pilieri, recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Alejandro Rebolledo. Fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Fue detenido el 19 de noviembre de 2024. Estaba preso en El Helicoide.

Larry Osorio Chía. Venezolano de 40 años, padre de seis niños, sargento mayor de segunda del Ejército, fue detenido el 6 de agosto de 2021.

A los familiares de los rehenes liberados: