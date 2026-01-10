Cortes de luz este domingo 11 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este domingo 11 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Kennedy

Barrio Alquería La Fragua II. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 38 Sur a calle 40 Sur – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Las Delicias. De la calle 42 Sur a calle 44 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Guaymaral. Kilómetro 16 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.