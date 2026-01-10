Defensoría hace seguimiento a la EPS Famisanar para garantizar una salud sin interrupciones

–La Defensoría del Pueblo participó en una mesa de trabajo con veedurías ciudadanas, asociaciones y pacientes con esclerosis múltiple, desarrollada con Famisanar EPS, con la participación del agente interventor y su equipo de trabajo, AsuFamisanar Bogotá y la Procuraduría General de la Nación. Este espacio de diálogo y articulación institucional tuvo como propósito avanzar en compromisos concretos que permitan garantizar la continuidad en la atención en salud, el acceso oportuno a servicios y medicamentos, y el respeto efectivo de los derechos de las personas usuarias.

Durante la jornada se abordaron las principales problemáticas expuestas por las asociaciones y pacientes, relacionadas con fallas en la comunicación, dificultades en la gestión de casos, demoras en la entrega de medicamentos y barreras de acceso a servicios, especialmente para personas con enfermedades crónicas, de alto costo y enfermedades huérfanas. En este contexto, se acordó la necesidad de informar de manera clara y unificada las rutas oficiales de contacto por territorio para la atención y seguimiento de casos, con el fin de mejorar la respuesta institucional y reducir la incertidumbre de las personas usuarias.

Entre los acuerdos alcanzados se destacó el fortalecimiento de los canales de comunicación entre Famisanar, las veedurías, las asociaciones de pacientes y las entidades de control, así como la garantía de una participación integral y efectiva de las organizaciones de pacientes en los procesos de planificación, reorganización y toma de decisiones de la EPS, reconociendo su papel fundamental en la identificación de necesidades y en la construcción de soluciones.

Asimismo, Famisanar se comprometió a informar de manera periódica y transparente las acciones, planes y medidas adoptadas para garantizar el acceso oportuno a medicamentos, servicios de salud y demás prestaciones, así como a remitir la documentación correspondiente a planes, programas y resultados financieros. También se acordó la socialización de la Red PAC (Plan de Atención Complementario), con el objetivo de que las personas usuarias conozcan de forma clara la red de prestadores y los servicios disponibles.

De igual manera, se planteó la importancia de avanzar en la humanización del servicio de salud, promoviendo una atención digna, oportuna y centrada en las personas, que reconozca las condiciones particulares de quienes conviven con enfermedades crónicas y de alto costo. En este sentido, se reiteró el compromiso de evitar el “gasto de bolsillo” para las personas usuarias, especialmente cuando se presenten fallas en la entrega de medicamentos o en la autorización de

servicios, reafirmando que ninguna persona debe asumir costos que corresponden al sistema de salud.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento a los compromisos adquiridos en esta mesa de trabajo, en articulación con las entidades de control y las organizaciones de pacientes, con el fin de velar por la garantía del derecho fundamental a la salud y asegurar una atención continua, integral y sin interrupciones para todas las personas afiliadas.