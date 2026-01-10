Ejército abatió a alias «Polo», cabecilla de disidencias de Mordisco en Amazonas y a 4 integrantes de su banda

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó este sábado que tropas del Ejército dieron de baja a alias «Polo», pieza clave de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, tras siete días de planeamiento operacional y despliegue coordinado de capacidades por tierra, río y aire.

El sujeto fue abatido, junto con cuatro integrantes de su grupo, en zona rural de Mirití, Amazonas, donde el cabecilla se ocultaba para evadir la ofensiva institucional.

Según el ministro Sánchez, alias ‘Polo’ era uno de los alfiles más peligrosos de alias ‘Iván Mordisco’ y cabecilla de la estructura criminal en el Amazonas. Estaba señalado de narcotráfico, homicidios, extorsión, reclutamiento forzado de menores, minería ilegal y acciones terroristas, y había asumido el mando tras la neutralización de alias ‘Jenny Lara’ en 2025.

En desarrollo de la operación fueron neutralizados 4 integrantes, 4 más capturados y 3 sometidos,y se incautaron sus fusiles de dotación, una ametralladora, armas cortas, munición, equipos de comunicación y embarcaciones, debilitando de manera significativa las redes criminales que protegían la movilidad y seguridad de ‘Mordisco’ en el sur del país.

El ministro de Defensa destacó que las estructuras narcoterroristas han sido enfrentadas sin descanso. En 1.400 combates, que incluyeron 13 bombardeos precisos, se neutralizó a más de 14.000 integrantes, demostrando vigilancia permanente y capacidad operativa en todo el territorio, precisó.